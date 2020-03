«I calciatori devolvano il 5% del loro stipendio contro il Coronavirus»

«Il calcio può distrarre piacevolmente le persone, non va fermato»

La serie A in questi giorni in cui l’Italia intera si è fermata, dalle scuole ai tribunali, dalle parrocchie agli oratori, è sembrata fuori dal mondo. Prima lo stop (parziale) negli stadi del Nord, poi le polemiche sui recuperi delle partite, infine il match Juve – Inter giocato domenica scorsa a porte chiuse e in un’atmosfera surreale: «Penso che il calcio possa distrarre per qualche ora le persone costrette a stare in casa per il Coronavirus», dice Mazzola, «la partita in Tv può essere un diversivo e dare un po’ di tranquillità. Certo, il governo avrebbe dovuto imporre alla Lega di trasmettere tutte le partite in chiaro e non solo in pay-tv per gli abbonati. È una soluzione estrema ma è totalmente inedito il periodo che stiamo vivendo». Quindi giusto giocare, anche a porte chiuse? «Secondo me sì, anche se, alla fine, per precauzione, il governo lunedì sera ha deciso di bloccare la serie A e dobbiamo attenerci con scrupolo a questa decisione che, come tutte le altre, non è stata per niente facile. In Europa si andrà avanti, anche a porte chiuse. E questo forse può essere l’occasione per divertirsi un po’ in questo periodo di stretta».

Sandro Mazzola ha 77 anni e nella sua vita ne ha viste tante: «Vedere una situazione del genere, con questo Paese bloccato, silenzioso, rallentato mi fa mancare il fiato e bloccare il respiro», confessa, «abito alla periferia di Monza e quando esco da casa per fare una passeggiata c’è il deserto totale. Non ho mai vissuto una situazione del genere, è surreale».