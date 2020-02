Coronavirus, sono gli anziani i più a rischio

Il Coronavirus aggredisce gli anziani e i soggetti con gravi patologie pregresse. Sono salite a dieci le vittime accertate in Italia. Anche le ultime tre sono un 84enne di Nembro, in provincia di Bergamo, un uomo di 91 anni di San Fiorano e una donna di 83 anni di Codogno, entrambi in provincia di Lodi. Il nuovo dato è stato fornito dal commissario straordinario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla protezione civile. Al momento in cui scriviamo sono 322 i contagiati nel nostro Paese. L'epidemia ha portato i contagi in tutto il mondo oltre la soglia degli 80 mila (quasi 78 mila solo in Cina).



Mentre appaiono in primi casi in altre parti d’Italia (Palermo, Firenze) la “zona rossa”, quella dei Comuni della bassa lodigiana considerati a rischio perché base del focolaio, continua ad essere isolata. Tutti coloro che sono stati negli ultimi 14 giorni nelle zone 'focolaio' italiane - quindi nei 10 comuni lombardi e a Vo' Euganeo - devono comunicarlo alla Asl che dispone la "sorveglianza sanitaria" e "l'isolamento fiduciario" nella propria abitazione. E' quanto prevede la bozza della nuova ordinanza che il governo sta mettendo a punto.

Il mondo "semplicemente non è pronto" per fronteggiare la diffusione dell'epidemia di coronavirus. E' l'avvertimento del capo missione dell'Oms in Cina, Bruce Aylward, da Ginevra.

"Ci sentiamo abbandonati dal governo per i ritardi con cui sono stati presi i provvedimenti. Questo ha consentito alla gente già in periodo di emergenza coronavirus di andare e venire dalla zona rossa", ha detto raggiunto al telefono dall'Ansa, Elia Delmiglio sindaco di Casalpusterlengo. Il prefetto di Lodi Marcello Cardona parla del personale medico-sanitario dell'ospedale di Codogno, al centro delle polemiche per la gestione del cosiddetto paziente 1: "Sono stati eroici, dice.

"L'Italia, grazie al suo sistema sanitario d'eccellenza e ad una politica sanitaria di massima tutela e rigore, può mandare i suoi cittadini in giro tranquillamente", ha detto il premier Conte alla Protezione Civile sottolineando che questo è "il messaggio che vogliamo mandare all'Unione Europea e al mondo". L'emergenza coronavirus "ha un impatto economico immediato e ne avrà un altro differito che ci aspettiamo, ma sono già in fase istruttoria misure di immediato intervento", ha detto il premier. "Ne approfitteremo, perché l'Italia nelle emergenze dà il meglio, per rilanciare il Paese", ha aggiunto.