Coronavirus, sospesa l'edizione 2020 del Festival biblico

Anche la sedicesima edizione del Festival Biblico è stata sospesa a causa dell’emergenza Coronavirus. Lo ha deciso il Consiglio di presidenza del Festival prendendo atto che non ci sono le condizioni per garantire la sicurezza dello staff, del pubblico e degli ospiti. L’evento, organizzato dalla Società San Paolo e dalla diocesi di Vicenza era in programma a Vicenza e in altre città del Veneto dal 6 al 31 maggio. «È stato necessario maturare una scelta impegnativa, ma responsabile», commenta Roberta Rocelli, direttrice del Festival che quest’anno è giunto alla 16ª edizione con il tema «Logos. Parlare, pensare, agire». «Il Festival Biblico tornerà il prima possibile», spiegano gli organizzatori,«stiamo lavorando tutti con grande impegno per pensare a un’edizione rinnovata anche dall'esperienza difficile che stiamo vivendo. Cogliamo l’occasione per esprimere la nostra vicinanza a tutti coloro che attraversano momenti di prova e per ringraziare tutti coloro che stanno lavorando senza sosta per la salute di tutti noi».