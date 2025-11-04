"Così porto in scena la morte di mia madre"

Portare in scena la morte della propria madre, ricostruendo il racconto di un lutto. È la sfida che affronta l’artista, autore e regista Mohamed El Khatib, 45 anni, con illuso spettacolo Finir en beauté (Finire in bellezza), in programma a Roma l’8 e il 9 novembre al MAXXI.

Mohamed, quanto è stato difficile mettere in scena un'opera teatrale sulla morte di sua madre?

“Credo che non sia stato difficile perché era necessario. Mi sono detto che, realizzando questo spettacolo, il mondo si divide in due categorie: quelli che hanno perso la madre e quelli che la perderanno. E che senza dubbio, per necessità, per aiutare quelli che la perderanno ad accompagnarla, è questa la ragione che mi ha spinto o mi ha dato la forza di realizzare questo spettacolo”.

Qual è la genesi dello spettacolo? L'idea iniziale era quella di un'intervista-conversazione con sua madre, poi la morte ha interrotto tutto, vero?

“La vera genesi è che una volta ero in ospedale e ricordo di aver pensato: non dimenticherò mai il volto di mia madre. Del resto, non si dimenticano mai i volti delle persone che abbiamo amato o le loro foto. Ciò che invece si dimentica è la voce, il timbro della voce. Quando una persona cara scompare, dopo un po' si dimentica la sua voce, quindi ho voluto registrarla. Mi sono detto che così avrei sempre avuto la sua voce con me”.

Lo spettacolo ha una forma composita: estratti di giornali, e-mail inviate e ricevute, messaggi telefonici, sms, frammenti di conversazioni con il padre, trascrizioni di registrazioni, video...

“Quando si verifica un decesso, tutto accelera, tutto va molto molto veloce e ci si trova di fronte a una moltitudine di questioni emotive, amministrative, legali, familiari, intime, geografiche. E quindi... volevo rendere conto di questo vortice in cui la morte ti precipita. Ed è per questo che era un concentrato di tutto ciò che ho ricevuto in quarantotto ore e che prende la forma di registrazioni, testi, documenti amministrativi, come nella vita”.

Nel suo spettacolo c’è anche dell'umorismo. È un antidoto alla tristezza e al dolore?

“Credo che l'umorismo sia presente anche per necessità, ma anche perché nasce spontaneo. Molte volte ci è venuto da ridere con le mie sorelle. Anche nei momenti tragici, c'è sempre un piccolo, un piccolo raggio di luce. E l'umorismo è allo stesso tempo una forma di pudore discreto e un lavoro di distanziamento che inizia con dolcezza”.

Che consiglio darebbe agli spettatori del Roma Europa Festival che andranno a vedere il tuo spettacolo?“No, non ho consigli da dare agli spettatori, se non quello di promettere loro che passeremo dei bei momenti, come a casa. E dato che è il periodo della festa dei morti e di Ognissanti, è un'occasione per celebrare insieme le nostre madri. Quindi venite, non ve ne pentirete”.