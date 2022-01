Green Pass e quarantene, le nuove regole e le date da segnare

A Capodanno altri 141.262 nuovi casi di Covid in Italia, aumento stabile sul giorno precedente, e 111 morti da 155. Il tasso di positività sale al 13% dall'11,8%. In totale, ad oggi, sono oltre un milione gli italiani positivi. Impennata sotto i 12 anni e tra 16 e 19. Ancora 5,5 milioni gli italiani over 12 non vaccinati. Il tasso di decessi tra i no vax 80enni è 56 volte superiore.

Dal 3 gennaio mezza Italia in zona gialla, passano anche Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia. In arrivo il 5 la nuova stretta, con l'allargamento dell'obbligo di Super Green pass ai lavoratori. Per la scuola, ipotesi Dad solo per i non vaccinati con due positivi in classe. Dal Sudafrica segnali di rallentamento di Omicron. Va meglio anche in Europa dell'Est e in Germania. Ma l'Europa supera i 100 milioni di casi di contagio dalla scoperta del virus.

In base alle decisioni del Governo Draghi, che ha modificato e aggiornato alcune norme, ecco le principali novità dei prossimi giorni e le date in cui entrano in vigore.