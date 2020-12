«C’è un’emergenza spirituale, tocca a noi. Il populismo porta a disastri»

Denuncia che stiamo vivendo una vera e propria «emergenza spirituale» segnata da «un atteggiamento più incline alla rinuncia che alla speranza, a lasciare la terra incolta che a predisporla per la semina». Richiama tutti, fedeli, laici, istituzioni, ad «affrontare questa emergenza con un fiducioso farci avanti: tocca a noi, tocca a noi tutti insieme», ricordando che «non esistono però scorciatoie». Infatti, «l'autoritarismo decisionista, la seduzione di personaggi carismatici, le scelte “facili” del populismo non rispettano la dignità delle persone e spesso conducono a disastri. Gli uomini e le donne di buona volontà sono chiamati ai percorsi lunghi della formazione, della riflessione, del dialogo costruttivo, della tessitura di alleanze convincenti». Elogia, ringrazia e incoraggia coloro che in questa pandemia non sono scappati ma «sono rimasti al proprio posto» per mandare avanti la città e coloro che «si fanno avanti e dicono: “Eccomi, tocca a me”». Elogia «tutti gli operatori sanitari e socioassistenziali che con la loro competenza e dedizione affrontano la pandemia in prima fila, i responsabili delle istituzioni, quelli che restano al loro posto, nei municipi, nelle caserme, nei tribunali e nelle carceri, nelle scuole, nei tanti negozi e servizi che con il loro funzionamento garantiscono la tenuta dei legami di vicinato». Avverte che la «famiglia, fondata sul matrimonio, con un legame stabile, è la cellula che genera la società e il suo futuro» e la sua «centralità è la condizione per il benessere di tutti. Quando la famiglia è malata tutta la società è malata». Infine, definisce una «forma di ottusità» considerare «il fenomeno migratorio come un’emergenza temporanea da risolvere con qualche forma di assistenza o di respingimento».

L’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, tiene il tradizionale Discorso alla Città (quest’anno anticipato di due giorni perché il 6 dicembre cade di domenica) per la vigilia della festa di Sant’Ambrogio, patrono della città e dell’arcidiocesi ambrosiana. Nella Basilica gli ingressi sono contingentati. La voce dell’arcivescovo arriva nelle case dei lombardi attraverso la diretta della TgR Lombardia e i media diocesani. Ristretto anche il numero dei concelebranti, tra i quali non manca l’abate di Sant’Ambrogio, mons. Carlo Faccendini, che dà il benvenuto all’Arcivescovo, alle autorità e ai fedeli, sottolineando il momento particolarmente difficile che il Paese, e in particolare le terre lombarde, stanno vivendo: «Milano resta capitale non nel potere ma nella guida coraggiosa e responsabile».

Milano, esordisce mons. Delpini, anche lui colpito dal Covid a novembre sia pure con sintomi lievi, «ha visto momenti assai più drammatici e disastri molto più sconvolgenti di quelli che stiamo vivendo. Ho l’impressione che, insieme alla prudenza, alla doverosa attenzione a evitare pericoli per sé e per gli altri e danni al bene comune, ci siano anche segni di una sorta d’inaridimento degli animi, un lasciarsi travolgere dal diluvio di aggiornamenti, di fatti di cronaca, di rivelazioni scandalose, di strategie del malumore, di logoranti battibecchi. Proprio questi sintomi inducono a formulare una diagnosi definibile come “emergenza spirituale”».

Delpini si fa portavoce degli uomini e delle donne di buona volontà: «Trovo pertanto giusto fare l’elogio di quelli che rimangono al loro posto: grazie a loro la città funziona anche sotto la pressione della pandemia. Rimangono dove sono, come una scelta ovvia; affrontano fatiche più logoranti del solito, come una conseguenza naturale della loro responsabilità. Rimangono al loro posto e fanno andare avanti il mondo: gli ospedali funzionano, i trasporti, i mercati, i comuni, le scuole, le parrocchie, i cimiteri, gli uffici funzionano. Dietro ogni cosa che funziona», riconosce Delpini, «c’è il popolo, che nessuno può conteggiare, di coloro che rimangono al proprio posto. Non pretendono di fare notizia, non cercano occasioni per esibirsi in pubblico, non si aspettano riconoscimenti: stanno al proprio posto».

Ad ascoltare Delpini, in prima fila, il sindaco di Milano Sala e il presidente della Regione Fontana, il prefetto Renato Saccone, i rettori delle università Cattolica e Bocconi, i rappresentanti delle confessioni cristiane.