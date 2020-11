L'Italia si tinge di rosso: lockdown anche per Toscana e Campania

La Toscana e la Campania sono diventate 'zona rossa'. Il Ministro della Salute Roberto Speranza firma una nuova ordinanza che entra in vigore da domenica 15 novembre. Vanno in lockdown le regioni che fanno capo a Firenze e a Napoli; s'aggiungono a Calabria, Lombardia, Piemonte, Provincia di Bolzano e Val d'Aosta. Molto critico nei confronti il Governatore campano Vincenzo De Luca: «Abbiamo perso due mesi preziosi nel corso dei quali abbiamo avuto un incremento drammatico di contagi e decessi».

Ci sono anche altri cambiamenti. Accanto a Basilicata, Abruzzo, Liguria, Puglia, Sicilia e Umbria, diventano aree arancioni le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche. Solo cinque regioni restano gialle: Lazio, Veneto, Molise, Trento e Sardegna.

Dal canto suo, il ministro delle Regioni Francesco Boccia ha convocato una riunione in videoconferenza con Regioni, Comuni (Anci), Province (Upi), il commissario Domenico Arcuri e il capo della Protezione civile Angelo Borrelli. Al centro dell'incontro, il rafforzamento delle reti sanitarie e i Covid Hotel. Nel corso della videoconferenza con gli Enti locali, il Governo ha dato incarico al commissario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri di "attivarsi immediatamente, d'accordo con le Regioni e i Comuni, per mettere a disposizione il più alto numero possibile di Covid Hotel che serviranno a ridurre la pressione sui reparti ospedalieri e a curare i contagiati senza sintomi gravi che hanno difficoltà a restare in isolamento domiciliare". L'obiettivo, secondo quanto si apprende, è di avere un Covid hotel in ogni provincia italiana.

