Giacomo Poretti: «La morte? Una tragedia tutta da ridere»

«Questa è un’epoca in cui si tende a rimuovere la morte e ciò che c’è dopo», commenta Poretti, «noi proviamo a riflettere su un tema così serio e complesso utilizzando il privilegio dell’umorismo e della comicità, che con il loro linguaggio consentono di avventurarsi in territori scomodi da cui si sta volentieri lontani. La comicità si propone come qualcosa di apparentemente inoffensivo, il pubblico abbassa le difese, si lascia coinvolgere e se adeguatamente preparato ti segue anche su argomenti spinosi e difficili».

Una coppia di anziani si ritrova in una casa per onoranze funebri, quelle che sempre più spesso sostituiscono le chiese, per l’ultimo saluto a un amico. Lui, terrorizzato dalla morte, cerca in ogni modo di esorcizzarla tenendosi lontano dall’argomento, lei al contrario ne vuole parlare, eccome. Trascorreranno un’ora e mezza, lui a fuggire dalla realtà, lei a cercare di riportarcelo.

Non è roba da ridere, la morte. Eppure, ridendo e scherzando, si può provare a parlarne come si fa con le cose serie. In tono leggero, ma con profondità di sguardo. Ci prova Giacomo Poretti, funambolo della parola, noto al grande pubblico come componente dell’esilarante trio fondato trent’anni fa insieme ad Aldo Baglio e Giovanni Storti, ma che da tempo si esibisce sui palcoscenici di molte città in fortunate performance teatrali.

L’ESPERIENZA DELLA FRAGILITÀ

Con l’esperienza del dolore e della fragilità, Poretti si era misurato frontalmente durante gli undici anni in cui ha lavorato come infermiere all’ospedale di Legnano, prima di darsi allo spettacolo. Ne dà conto alla sua maniera, unendo leggerezza e profondità, nel recente romanzo Turno di notte, dove il suo alter ego Sandrino — detto Saetta perché nessuno è veloce come lui ad accorrere al letto dei malati — fa i conti con la variopinta umanità che vive nelle corsie, riflette e fa riflettere sul valore della cura, della sofferenza e del limite. «Fare l’infermiere in ospedale ti mette di fronte al tuo datore di lavoro, la malattia, che a volte conosce un esito infausto, e genera domande sul senso della vita e della morte, che Sandrino rivolge in maniera incalzante all’Amministratore delegato dell’universo — altrimenti chiamato Sublime algoritmo — esigendo risposte soddisfacenti, e scoprendo che alla fine una ragione per tutto c’è, anche quando appare inafferrabile».

Poretti non ostenta ma neppure nasconde la sua fede, che ha riscoperto in età adulta grazie all’incontro con la donna che sarebbe diventata sua moglie e con un gesuita del Centro San Fedele di Milano, «un prete di 78 anni che sapeva andare al cuore delle cose e con cui ho ricominciato un cammino di fede».

È stato una specie di “nuovo inizio”, perché Giacomino nasce e cresce in ambiente cattolico: la famiglia di origine, la zia suora («si chiamava Pierina ma quando ha preso l’abito ha scelto il nome di Gilberta, secondo me ha peggiorato»), l’oratorio di Villa Cortese vicino a Legnano. È lì che per la prima volta si accende la scintilla della vocazione attoriale.

«Erano i primi anni Sessanta. Come in quasi tutti gli oratori lombardi, anche in quello che frequentavo io c’era un teatrino, e don Giancarlo Colombo ogni anno allestiva una commedia che diventava una sorta di rito collettivo che coinvolgeva tutto il paese. Venni scelto insieme ad altri due bambini solo per una battuta, ma l’esperienza di salire sul palco ed essere protagonista anche per pochi istanti mi ha segnato. Verso i trent’anni, quando lavoravo da tempo in ospedale — e avevo fatto carriera, da inserviente a caposala —, ho frequentato una scuola serale di teatro, nel tempo libero mi cimentavo nella recitazione che poi è diventato il mio lavoro, fino all’incontro con Aldo e Giovanni e al nostro debutto nel 1991 in un locale vicino a Malpensa».