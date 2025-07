Credito sociale contro l’usura: Banca Mediolanum rinnova gli impegni a Torino e Bari

È stato firmato il nuovo accordo triennale tra Banca Mediolanum, Fondazione Mediolanum EF e la Fondazione San Matteo – Insieme Contro l’Usura O.N.L.U.S., realtà promossa dall’Arcidiocesi di Torino e attiva in tutto il Piemonte. L’obiettivo è chiaro: sostenere economicamente le persone sovraindebitate e «non bancabili», quelle cioè che non riescono più ad accedere al credito tradizionale. L’accordo prevede una linea di credito rotativa da 200.000 euro che verrà utilizzata per prestiti chirografari fino a 20.000 euro, restituibili in 60 mesi con tasso fisso all’1,25%. Un'iniziativa, quella del “prestito di soccorso”, che si affianca a percorsi di educazione finanziaria e accompagnamento sociale, svolti dai volontari della Fondazione San Matteo e dai consulenti della banca. La Fondazione, fondata nel 1994 su impulso del cardinale Giovanni Saldarini, ha già erogato in Piemonte quasi 28 milioni di euro a beneficio di oltre 2.300 famiglie. Speranza e dignità per chi è in difficoltà «Vogliamo restituire speranza e dignità a chi vive momenti di fragilità economica – ha dichiarato Roberto Mollo, presidente della Fondazione San Matteo – costruendo insieme percorsi di riscatto». Sulla stessa linea Giovanni Pirovano, presidente di Banca Mediolanum: «Le banche hanno una funzione sociale. Il nostro compito è ascoltare il territorio e contrastare l’esclusione finanziaria. Il “prestito di soccorso” è uno strumento concreto di indebitamento consapevole, per ricostruire il futuro di tante famiglie». L’iniziativa, che rientra nell’impegno di Banca Mediolanum a sostegno della finanza inclusiva, è attiva da 16 anni in collaborazione con 16 fondazioni diocesane e interdiocesane in 13 regioni italiane. Ad oggi sono stati erogati prestiti per un valore complessivo di 7.888.454 euro a favore di 856 famiglie, su un plafond rotativo complessivo di 5.850.000 euro. E a Bari si rinnova l'impegno Anche in Puglia si rinnova l’impegno contro il sovraindebitamento. A Bari verrà infatti formalizzata la proroga della convenzione tra Banca Mediolanum, Fondazione Mediolanum EF e la Fondazione Antiusura San Nicola e Santi Medici ETS, realtà attiva su tutto il territorio regionale. Il nuovo accordo triennale consentirà l’erogazione di ulteriori finanziamenti a favore di soggetti in difficoltà economica, esclusi dal circuito bancario ordinario. L’iniziativa sarà presentata nella sede della Fondazione a Bari, in via dei Gesuiti 20, con la partecipazione di Antonella Bellomo (Fondazione Antiusura San Nicola e Santi Medici ETS) e Giovanni Pirovano (Banca Mediolanum). Nel corso dell’evento, la Fondazione illustrerà un bilancio delle attività svolte negli ultimi anni. La sede di Bari rappresenta un nodo fondamentale nella rete delle fondazioni antiusura convenzionate con Banca Mediolanum, insieme alle analoghe esperienze attive in Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Sardegna, Veneto, Lazio, Sicilia, Campania, Calabria, Abruzzo, Toscana e Piemonte. Un modello nazionale di solidarietà finanziaria La rete delle fondazioni collegate alla Consulta Nazionale Antiusura "San Giovanni Paolo II" lavora in sinergia con le Caritas diocesane e i Centri di Ascolto parrocchiali, per intercettare le situazioni più critiche e fornire una risposta concreta. L’obiettivo non è solo quello di erogare prestiti, ma di educare, accompagnare e restituire autonomia a chi rischia l’emarginazione sociale a causa dei debiti. Con il “prestito di soccorso”, Banca Mediolanum e Fondazione Mediolanum promuovono un modello virtuoso di finanza etica, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, in particolare nella lotta alla povertà e per l’accesso a un lavoro dignitoso. Una scelta che conferma come anche la finanza, se orientata al bene comune, possa essere strumento di giustizia sociale.

nella foto, la firma della convenzione di Torino tra Roberto Mollo, presidente della Fondazione San Matteo, a sinistra, e Giovanni Pirovano, presidente di Banca Mediolanum.