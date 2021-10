Cresce il risparmio delle famiglie, ma non per tutte

In occasione della 97ª Giornata mondiale del risparmio (il prossimo 31 ottobre), proponiamo qui una breve riflessione sul risparmio delle famiglie, incentrata su due temi generali: in primo luogo, la crescita complessiva del risparmio familiare, anche in tempi di difficoltà economica in pandemia; in secondo luogo, la presenza di una quota non marginale – e crescente - di famiglie che invece, non solo non riescono a risparmiare, ma addirittura “fanno fatica ad arrivare a fine mese”.

Rispetto all’ammontare complessivo del risparmio familiare, le famiglie italiane da sempre mostrano un propensione al risparmio familiare particolarmente rilevante, soprattutto nel confronto con altri Paesi ad avanzato sviluppo, potendo così in parte anche compensare l’eccessivo debito pubblico, che altrimenti sarebbe insostenibile. Se ad esso si aggiunge anche l’altrettanto elevata propensione ad investire i propri risparmi nel mattone, sempre da parte delle famiglie italiane, più che in investimenti finanziari o d’impresa, si capisce che l’atteggiamento complessivo delle famiglie italiane si caratterizza come di estrema prudenza (e anche sfiducia) verso chi dall’esterno può sostenerti economicamente: meglio avere un proprio tesoretto da parte, su cui fare affidamento in tempi difficili. È anche per questo che, in modo per certi versi paradossale, anche durante la pandemia il risparmio delle famiglie è ulteriormente cresciuto, arrivando a cifre monstre, del tipo 2 mila miliardi complessivi di risparmio (meglio non scriverlo in cifre, ci vogliono dodici zeri!). Di molto superiore ad un anno di Prodotto Interno Lordo (mentre, di converso, il debito pubblico è oltre il 150% del valore del PIL).

Con questa spiccata propensione al risparmio la maggior parte delle famiglie si muove come un soggetto economico responsabile, “che basta a se stesso”, e che quindi non mette a rischio il sistema con un sovra indebitamento che può diventare diventa destabilizzante. Basti pensare al caso dei “derivati” bancari, che hanno messo in ginocchio tante banche e anche tante amministrazioni pubbliche, sventatamente espostesi con indebitamenti e finanziamenti incerti ed oscuri.

Non mancano peraltro commentatori che – con qualche ragione - considerano questa sovrabbondanza di risparmio familiare come una zavorra improduttiva, in quanto queste risorse potrebbero diventare ben più generative di reddito, occupazione e sviluppo se fossero impiegate a sostegno diretto dell’economia reale. Però, realisticamente, dire ad una famiglia di mettere genericamente i propri risparmi a sostegno del rischio di un’impresa, o peggio ancora in investimenti finanziari gestiti da grandi finanziarie multinazionali impersonali, non sembra tanto ragionevole, se ci si muove con la “prudenza del padre di famiglia”.