Cucinelli, l'imprenditore umano con la sguardo verso Dio

Pandemia, inquinamento, crisi climatica: sono fattori che hanno messo in ginocchio l’economia. E mentre, come ha detto papa Francesco, un “virus invisibile continua a causare ferite”, imprenditori controcorrente promuovono la speranza di una nuova economia. Tra questi, Brunello Cucinelli, stilista e imprenditore italiano, ospite della prossima puntata di Sulla Via di Damasco, domenica 15 Novembre, ore 8.50, Rai Due: “nato povero” – come ama precisare – ha imparato dal padre contadino che la prima balla del raccolto va consegnata alla comunità, buona norma per mettere in pratica ogni giorno profitto e dono, giustizia e custodia del creato. Al microfono di Eva Crosetta, racconterà la sua formula di impresa umanistica, con gli incontri e gli insegnamenti che hanno sostenuto le sue scelte di uomo e industriale. Nel programma di Vito Sidoti, con Cucinelli, si parlerà anche degli scenari e delle sfide post pandemia, preconizzando il secolo che ci attende come un secolo d’oro, “che non volgerà più le spalle alla povertà”; seguirà la sua proposta di “un nuovo contratto sociale con il creato” per un’economia che non uccide, più giusta, secondo l’idea francescana di Papa Francesco.