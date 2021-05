Culto divino, l'inglese Arthur Roche da segretario a prefetto

Il 20 febbraio scorso papa Francesco aveva accettato le dimissioni del cardinale Robert Sarah, originario della Guinea, al compimento dei 75 anni d'età, dopo il servizio svolto nella Curia Romana a partire dal 2001 con la chiamata di Giovanni Paolo II all'Evangelizzazione dei Popoli. Giovedì 27 maggio è stata pubblicata la nomina come nuovo prefetto della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti dell'attuale numero due dello stesso dicastero, l'arcivescovo inglese Arthur Roche (71 anni). Laureato in teologia spirituale alla Pontificia Università Gregoriana, è stato direttore spirituale del Venerabile Collegio Inglese di Roma. Segretario generale della Conferenza episcopale di Inghilterra e Galles, il 12 aprile 2001 San Giovanni Paolo II lo aveva nominato vescovo ausiliare di Westminster, in seguito coadiutore di Leeds e dal 2004 vescovo della stessa diocesi. Il 26 giugno 2012 papa Benedetto XVI lo chiamò a Roma come segretario della Congregazione di cui è divenuto ora prefetto. Nel 2019 papa Francesco lo ha anche nominato membro del Collegio per l'esame dei ricorsi in materia di delicta reservata, istituito presso la Congregazione per la dottrina della fede.