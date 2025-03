Cyberbullismo, alla scuola servono strumenti e risorse adeguate

La Scuola chiede più strumenti e risorse per rispondere all’aumento del casi di bullismo e cyberbullismo. «Dall’inizio dell’anno il dibattito sul ruolo educativo del sistema scolastico è alimentato da diversi casi di cronaca, seguiti dagli appelli delle istituzioni e della politica per misure più severe nei confronti dei bulli, mentre i genitori protestano per la mancanza di percorsi di tutela e formazione al rispetto tra pari». Così il segretario generale di Fondazione Carolina, Ivano Zoppi, ha aperto il primo corso accreditato rivolto a insegnanti e personale scolastico dell’Ente dedicato a Carolina Picchio, la prima vittima riconosciuta di cyberbullismo in Europa. In mezzo la scuola, tra l’incudine e il martello di una narrazione che vede insegnanti e personale scolastico come responsabili delle condotte degli studenti, anche in ambito digitale.

Una situazione complessa, che Fondazione Carolina monitora tutti i giorni in ogni luogo abitato dai ragazzi, in primis la scuola. A disposizione di docenti, personale ATA e tutte le professioni con obbligo ECM, tre giornate alla presenza di esperti che operano direttamente sul campo, a fronte dei casi di violenza online e disagio giovanile, sempre più legato all’uso distorto e inconsapevole degli strumenti digitali.

«L’obiettivo è quello di superare i luoghi comuni che inquinano e rallentano la costruzione di quel nuovo patto educativo che la comunità educante auspica da troppi anni», continua Ivano Zoppi. «Nessuno nasce bullo, ma tutti abbiamo la responsabilità della direzione che i nostri ragazzi scelgono di prendere ogni giorno. Informazione e prevenzione non bastano più ad intersecare la corsa dell’evoluzione tecnologica». Il Segretario di Fondazione Carolina ribadisce l’esigenza d’investire su nuovi strumenti a servizio della scuola, capaci di passare dalla mera teoria alla prassi.

«Strumenti non solo tecnici o normativi, ma soprattutto emotivi, metodologici ed educativi, in grado di cambiare marcia ad una formazione ancora ferma alle definizioni dei fenomeni - aggiunge Ivano Zoppi - e a categorie superate come quella della vittima e del carnefice mentre, soprattutto sul web, i ragazzi rivestono spesso entrambi i ruoli».. Un percorso iniziato il 14 marzo nella sede milanese di Fondazione Carolina, per condividere con gli addetti ai lavori dati empirici, storie, strumenti e soprattutto risorse a servizio di chi vive e condivide con le nuove generazioni buona parte della giornata.