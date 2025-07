Da cabarettista ad autore di best seller, passando per il festival di Sanremo: ritratto di un artista eclettico scomparso troppo presto

Per ricordare la scomparsa, il 4 luglio di 11 anni fa, di Giorgio Faletti, va in onda stasera su rai 3 in prima serata il documentario Signor Faletti, diretto da Michele Truglio e Alessandro Galluzzi , un ritratto tra pubblico e privato del poliedrico artista. Giorgio Faletti era nato ad Asti il 25 novembre del 1950. Dopo la laurea in Giurisprudenza si è dedicato al cabaret, al cinema e la televisione, facendosi conoscere dal grande pubblico in Drive in. Faletti si definiva un istintivo: «Non sono uno che valuta». Si era cimentato in tante espressioni artistiche, sorprendendo sempre critica e pubblico. Come quando, nel 1994, arrivò secondo al Festival di Sanremo con Signor tenente. Fu anche pittore e pilota di corse automobilistiche. E soprattutto scrittore. Inizialmente per dare sostanza al personaggio comico di Vito Catozzo in Porco mondo che ciò sotto i piedi. Poi, nel 2002, ha sorpreso critica e pubblico con il suo primo thriller, Io uccido, che ha venduto più di quattro milioni di copie. Da quel momento ogni due anni, mentre lui si divideva tra la città di asti e l’isola d’Elba, uscì un suo nuovo libro, quasi tutti editi, come il primo, da Baldini Castoldi Dalai: Niente di vero tranne gli occhi nel 2004, Fuori da un evidente destino nel 2006 e poi a seguire Pochi inutili nascondigli, Io sono Dio, Appunti di un venditore di donne, Tre atti e due tempi, La piuma e L’ultimo giorno di sole uscirono postumi. Malato di tumore polmonare, nella primavera 2014 si sottopose a una serie di cure a Los Angeles. Trasferito all'ospedale Molinette di Torino, morì il 4 luglio 2014, a 63 anni

Pronto? Mi chiamo Giorgio Faletti». Così, con un pizzico di autoironia, come se fosse uno sconosciuto qualunque, esordisce al telefono lo scrittore e attore piemontese, autore di best seller da oltre tre milioni di copie tradotti nel mondo in 25 lingue, ora in libreria con il quarto libro, la raccolta di racconti Pochi inutili nascondigli (Baldini Castoldi Dalai). Appuntamento concordato in piazza Alfieri, nel cuore di Asti, la sua città natale. Giorgio Faletti arriva in jeans e scarpe da tennis, cordialissimo e informale, nonostante l’aria un po’ sofferente per un brutto mal di schiena che l’ha piegato. Quattro passi per le vie del centro intervallati da qualche chiacchiera con la gente del posto, vecchie conoscenze che lo fermano, gli chiedono del suo ultimo libro e del prossimo che pubblicherà. «Calma, è appena uscita una mia raccolta di racconti. Al prossimo ci sto lavorando, ma ci vuole meno tempo a leggerli che a scriverli», replica lui. Qui ad Asti, tutti lo conoscono. Come Mimmo, il barista vicino di casa, che ricambia il suo saluto da dentro il locale. Davanti al bar, lo scrittore si ferma a scambiare due parole con un anziano, rispolverando un po’ di dialetto. «Era un vecchio amico di mio padre», spiega. Giorgio Faletti è tornato a casa. Si è preso una pausa dall’amata isola d’Elba, che ha eletto a sua fissa dimora ormai da anni, per passare un po’ di tempo nella città della sua famiglia. «Il Piemonte è bellissimo, ma non ha il mare». Un angolo d’Italia che ha sempre ispirato molto dal punto di vista letterario. «Il fatto è che qui la gente è ben disposta ai sapori sanguigni della vita. È una terra con luci e ombre, che unisce un istinto godereccio a un po’ di conservatorismo: il piemontese ride, ma non si sganascia mai». Lui, per carattere, di piemontese sente di avere molto poco. «Io sono istintivo, irruento, umorale. Non sono uno che valuta. Infatti, qui sono stato considerato un matto, fino a quando non sono stato giudicato un genio. Non esistono le mezze misure». Ad Asti lo scrittore sta ristrutturando la casa che era di sua madre – un bell’appartamento in pieno centro da cui si gode uno splendido panorama di tutta la città – con sua moglie Roberta, affettuosissima, anche lei astigiana, sposata nel 2003. «Me ne sono andato da qui all’età di 26 anni, per andare a lavorare come cabarettista a Milano». Asti gli andava stretta, non gli è mai mancata, non ne ha mai sentito il richiamo, «ci sono sempre tornato di tanto in tanto per venire a trovare i miei genitori». Ma ora il passato piemontese riaffiora inevitabile alla mente del narratore in immagini, scene, coloriti racconti di vita. «All’età di 15 anni il mio sogno nel cassetto era diventare scrittore», confessa. Poi arrivò la laurea in Giurisprudenza, e insieme la consapevolezza che quella non sarebbe stata la sua strada. «Io sono il classico laureato per far piacere a papà. Massimo risultato col minimo sforzo. E quando a mio padre dissi, senza alcun preavviso, che volevo fare il cabarettista, lui faceva fatica a dire ai suoi amici che avevo una laurea. Nella sua mentalità fare il comico significava non avere voglia di lavorare». A New York, o anche solo a Milano, forse sarebbe stato diverso. «Nella fantasia popolare degli astigiani, invece, sono stato prima un drogato, poi uno spacciatore, poi un mantenuto dalle donne. Tutte cose lontane da me anni luce. Ma è lo scotto da pagare se vivi in una piccola città di provincia». Eppure, i sette lunghi racconti di Pochi inutili nascondigli – storie noir dove il giallo tradizionale lascia spazio al genere fantasy e all’elemento soprannaturale – palpitano del vissuto dello scrittore: la sua esperienza, il suo passato confluiscono qui con forza vivida. In Spugnole, ad esempio, torna il Piemonte, la famiglia, tornano gli amici d’infanzia, la gente del posto: «L’ho ambientato nel paese dove i miei nonni erano mezzadri. Mio nonno materno si chiamava Dafarra, come il protagonista, che anche fisicamente gli assomiglia: alto, asciutto, occhi azzurri e i capelli a spazzola da marine, “all’umberta” come si diceva allora. Glieli tagliava mia nonna». E poi Una gomma e una matita, racconto di apertura: «La storia ha a che fare con la mia amicizia quasi fraterna con due astigiani dotati di un grande talento grafico. Uno lavora a Hollywood come art director, l’altro, Paolo Fresu, è rimasto ad Asti, fa il pittore e ha dipinto alcuni quadri che ho qui a casa mia». Aggiunge: «La capacità di riprodurre il mondo circostante con una matita mi ha sempre affascinato, e ho voluto trasferire questa magia in un racconto».