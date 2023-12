«Da Cop28 è essenziale un futuro di equità e giustizia»

di Antonella Palermo

“Siamo tutti nella stessa barca, proprio come dice il Papa, è già tardi per intervenire ma dobbiamo agire per limitare i danni, in maniera sinergica”. È quanto afferma, con sorridente determinazione, Giulia De Masi, abruzzese di origine, un dottorato in Fisica dei Sistemi Complessi, con una cattedra da ricercatrice in una delle università più prestigiose del mondo. Ci è arrivata dalle Marche due anni fa, con il marito e i tre figli, dopo aver trascorso quasi cinque anni a Dubai. Dal suo ateneo segue con spiccato interesse i lavori della Cop28: proprio in questi giorni interviene a una conferenza internazionale, con i massimi esperti di robotica, illustrando il progetto di un sistema collettivo di pesci robotici utilizzati per monitorare i fondali marini e le barriere coralline. A settembre scorso, per l’assemblea generale delle Nazioni Unite, moderava un panel sul ruolo dell’oceano nelle attività di decarbonizzazione. “Con particolari tecniche di ingegneria climatica basate sulla coltivazione di specifiche alghe oppure sull’aggiunta di minerali, questo tipo di attività può essere aumentato così che si può in parte rimediare agli errori già commessi riguardo l’emissione di gas serra – afferma - ma ciò non sostituisce in alcun modo tutte le misure che prevengono l’immissione di gas serra in atmosfera”.

“Il riscaldamento globale è innegabile così come innegabile è il legame di causalità con i combustibili fossili”, afferma De Masi. “Un’azione che compiamo in un Paese potrebbe anche non avere risultati in quel Paese e averne invece molte altrove. Mi colpiscono tantissimo le dichiarazioni di leader politici di voler ridurre le emissioni così, lasciano intendere, ‘ne godrò i frutti io’. Non si può ragionare in questi termini perché le azioni si riflettono in tutto il globo, non fosse altro a motivo della circolazione atmosferica che non conosce confini. Siamo tutti interconnessi, come ricorda papa Francesco. È veramente una casa comune il nostro pianeta”. De Masi riprende le parole del documento firmato a Dubai congiuntamente dai leader religiosi e scandisce: “Per me è molto importante continuare a parlare di equità e giustizia, tanto che l’accordo per un Fondo di Perdite e Danni per i Paesi vulnerabili colpiti dal cambiamento climatico è già un ottimo impegno”. Il negazionismo espresso dal presidente della Cop28, Sultan Al Jaber, poi subito smentito con affermazioni più accomodanti, ha sollevato polemiche. Di fatto, De Masi evidenzia che Paesi come gli Emirati sono “molto ambiziosi e anche loro vogliono diventare Paesi sostenibili puntando all’energia pulita. Stanno mettendo in atto, per questo, molte misure: dagli impianti fotovoltaici di enormi dimensioni alle moltissime auto elettriche. “Del resto, – spiega la ricercatrice – mentre Abu Dhabi ha ancora riserve in abbondanza di petrolio, Dubai ha praticamente finito la scorta di combustibili fossili, per cui è assolutamente fondamentale effettuare la diversificazione”. In effetti qui si sta puntando molto sul potenziamento dei servizi, per esempio, dall’aeroporto alla medicina.

Trovarsi in un crocevia di culture, come sono gli Emirati, in una regione ponte tra Asia e Africa, alimenta l’attitudine ad avere a cuore i destini di un pianeta percepito come casa comune sempre più a rischio. “Vivo in un Paese estremamente aperto e accogliente – racconta Giulia – e per me, cattolica, è stata una straordinaria opportunità conoscere bene altre religioni. Si vede come l’umanità sia tutta in ricerca, con la sete di conoscenza tipica dell’uomo di non sentirsi sufficiente a sé stesso e di avvertire che c’è una realtà altra. Avere amici induisti o musulmani fa riconoscere delle caratteristiche comuni dell’umanità”. Credere nel dialogo, nell’incontro (ad Abu Dhabi fu firmato nel 2019 da Papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar il Documento sulla Fratellanza Umana; qui è stata costruita, sull'isola di Saadiyat, la Casa della Famiglia Abramitica con una moschea, una sinagoga e una chiesa unite da fondamenta uniche intorno a un giardino) è il presupposto per credere di poter insieme curare le ferite del globo. De Masi ne è convinta. “Negli ultimi secoli si sono prese delle derive per cui l’uomo si è sentito il padrone della vita e del mondo esercitando un abuso di potere che di fatto non possiede. Bisogna riscoprire il valore del sentirsi creature in armonia”, conclude. “È la dimensione di ‘creaturalità’ che porta al rispetto dell’ambiente e dell’altro. Qui c’è un pervasivo ottimismo, i giovani hanno voglia di costruire e nel contempo nutrono un grande senso di gratitudine, che in Italia forse si avverte meno. La speranza è che siano questi i pilastri per garantire reciprocamente un ambiente davvero abitabile”.