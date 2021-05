Da Fatima a Roma, due vecchie statue dal messaggio sempre nuovo

Prima che iniziasse il processo canonico sulle apparizioni di Fatima, il popolo aveva già “decretato” il riconoscimento della propria fede alla autenticità delle vissute dai tre pastorelli, Giacinta e Francesco Marto, e Lúcia dos Santos, dal 13 maggio al 13 ottobre 1917. Dal primo prodigioso evento, la storia dei tre bambini fu sulla bocca di tutti. Un uomo acceso d’amore per Maria e il suo Cuore Immacolato, Gilberto Fernandes dos Santos decise di commissionare una scultura della Vergine di Fatima a “Casa Fânzeres”, il laboratorio artistico dove lavorava Josè Thedim. lo scultore cui si deve la prima effigie della Vergine di Fatima, l’artista che riuscì nel difficile compito di dare un volto a Maria, donna, madre, sorella, figlia, così come traspariva dagli intensi messaggi affidati ai pastorelli. José Ferreira Thedim nasce, nel 1892, a São Mamede do Coronado, una piccola località del comune di Trofa, in Portogallo, dove morirà nel 1971. Il più importante simbolo della fede portoghese del Novecento, una delle più belle sculture della Vergine per i quali tutti i pontefici hanno mostrato un trasporto particolare (da Pio XI fino a Papa Francesco), è opera di questo artista portoghese che è rimasto - nella storia - come lo scultore di Fatima. Un uomo dal cuore grande, immenso anzi. Così come il suo talento. La prima immagine della Vergine di Fatima, benedetta il 13 maggio 1920, verrà collocata nel tempietto di Cova da Iria, sorto nel punto preciso delle apparizioni. Anni dopo, in occasione della consacrazione del Portogallo a Nostra Signora di Fatima da parte dell’episcopato portoghese arrivarono a Roma due fedeli riproduzioni di quell'immagine, scolpite dallo stesso Thedim. Maria con te è andata a scovare - in esclusiva - queste due importanti e uniche statue testimoni silenziose della devozione senza confini alla Madonna di Fatima. Soltanto nel 1947, infatti, si penserà a un'altra statua della Vergine - sempre ad opera di Thedim - come pellegrina per la pace nel mondo. Quindi, le due statue che la nostra rivista vi presenta sono le prime che hanno oltrepassato il mare e sono uscite dal territorio portoghese.

La prima, risalente al 1929, è custodita a pochi passi dal Vaticano, nel Collegio portoghese, il cui vicerettore, padre António Estêvão Fernandes, 38 anni ci apre le porte della cappellina in cui si trova e ce ne racconta l’affascinante storia. Padre Fernandes, davvero emoziona essere alla presenza di una statua così bella e così storicamente importante. Perché arrivò qui a Roma? «Non sappiamo precisamente come sia arrivata qui. Quello che sappiamo è che prima di questa collocazione era nell’antico collegio portoghese che si trovava in Palazzo Alberini, in via del Banco di Santo Spirito. Sappiamo che fu benedetta da Pio XI nel 1934. È la prima immagine della Madonna di Fatima a Roma, ma anche la prima che oltrepassa il confine del Portogallo. Fu realizzata grazie alle parole di Lucia dos Santos. Lo scultore si è basato sulle sue memorie per essere più fedele possibile alla descrizione della pastorella che volle anche incontrare prima di realizzare la statua». Attrasse subito la devozione dei fedeli? E i 13 maggio le si rendeva omaggio in modo particolare? «Del collegio antico non abbiamo, purtroppo, notizie. Ma è certo che dagli anni ‘70 (quando il collegio si è trasferito in via Aurelia) i vari ordini religiosi che sono presenti nel quartiere hanno cominciato a rendere omaggio alla statua, portando dei lumini da porre ai piedi della Vergine. Ogni 13 maggio si ripeteva questo gesto di devozione.. Purtroppo l’anno scorso non si è potuto realizzare, a causa della pandemia». Guardando quest’effigie, rimaniamo colpiti dallo sguardo di Maria, dalla sua tenerezza. Sembra davvero essere viva». Lei cosa prova quando prega davanti a questa immagine? «Rimango sempre colpito dalla bellezza. La bellezza è una porta per arrivare a Dio. Maria è bellezza e ci conduce a Dio. Sono rimasto, poi, colpito soprattutto da una cosa: le migliaia e migliaia di confessioni che l’immagine di Fatima induce nei cuori delle persone».. Qui entriamo nel vivo del messaggio della Madonna di Fatima, che riguarda proprio la conversione dei cuori… «Precisamente. C’è un legame profondo con la conversione, ma anche con l’Eucaristia. Non è un caso che abbiamo collocato questa statua proprio accanto all’altare della cappella. Qui si svolge il sacrificio di Cristo, ogni giorno, per mezzo dell'Eucaristia. La Madonna di Fatima, in fondo, ci parla di tre pilastri della nostra fede: preghiera, confessione ed Eucarestia. Maria ci porta a tutto questo. È magnifico. Rimango quasi stordito felicemente davanti a tutta questa grazia che la Madonna ci dona».