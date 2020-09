«Stava per interrompere la gravidanza ma ho ascoltato il suo dolore e così il bimbo nascerà»

Perché questa era la paura principale: «L'assenza del papà e la delusione per il suo diniego; a cui si è aggiunta la madre di Luisa che le ha detto “Fai come vuoi”: una frase deleteria perché Luisa in realtà, immersa in una crisi seria, andava aiutata . Da noi ha trovato quel che le serviva: sapere che non sarebbe stata sola e che c'era qualcuno pronto a tenderle la mano».

Il 22 agosto Lucia chiama Luisa: «Ci siamo sentite al telefono: insieme al compagno avevano deciso di avere un bambino, ma quando è rimasta incinta lui non lo voleva più e se l'è data a gambe. Al telefono era ferita e preoccupata . Due giorni dopo aveva fissato l'aborto. Le ho spiegato che, oltre all'aiuto morale e materiale, arriviamo anche all'accoglienza nelle nostre case. Ma lei abita con i genitori e non ne ha bisogno. Ci siamo lasciate sicure che a quell'appuntamento non ci sarebbe andata. Quando il lunedì dopo l'ho risentita, aveva deciso di far nascere il bambino “Con la speranza” mi ha detto “che torni il papà”».

Lucia Stefano è una delle tre operatici che rispondono al numero verde della Comunità Papa Giovanni XXIII di sostegno alla maternità (800 035 036). Sessantadue anni, mamma di una casa famiglia, a fine agosto è stata raggiunta da Lucia di Firenze che era venuta a conoscenza del servizio attraverso un nostro articolo pubblicato sul sito di Famiglia Cristiana. «Lucia ha sofferto molto per riuscire a diventare mamma» racconta; «Ha due figli e per metterli al mondo è persino entrata in coma. Lei è un inno alla vita! Mi ha chiamato perché aveva a sua volta conosciuto la mamma di una ragazza, Luisa (nome di fantasia, ndr) che aveva deciso di abortire. Cercava, a suo modo, di evitare che accadesse».

Sole e senza la famiglia di origine dalla loro parte: è questa la costante di tante donne che decidono di interrompere le gravidanze. «La mamma di Luisa si era presa il lunedì di ferie per accompagnarla ad abortire; ci sono mamme che addirittura hanno prenotato l'aborto oltre i 90 giorni previsti dalla legge prodigandosi per avere un certificato psichiatrico purché la figlia non cambiasse idea».

Lucia, Franca e Miriam, invece, rispondono 24 ore su 24 a un numero verde nazionale di supporto alle mamme e, in base alla zona dove c'è il bisogno, sono pronte con la rete di persone della Comunità anche a incontrare di persona le donne che chiamano. «Membri della Comunità formati internamente, ma anche da una psicologa per riuscire a entrare in sintonia con le mamme».

Un contatto che, di persona o al telefono, non si esaurisce dopo aver sventato il pericolo. «Nel caso di Luisa c'è Lucia di Firenze che sta cercando di capire quali sono i suoi bisogni reali. A lei abbiamo consigliato di temporeggiare momentaneamente con la ragazza perché possa superare le ferite del compagno ed elaborare il tutto. Così da stare in un ambiente protetto durante la gravidanza, per poi riparlarne dopo la nascita. Tutto in un monitoraggio continuo». Uno stile che si replica anche in tutte le altre situazioni: «Se, poi, accogliamo le mamme nelle nostre case stanno con noi finché non sono in grado di andare via in autonomia. E questo, di solito, avviene intorno all'anno del bambino. Quando la donna ha un lavoro, ma nel frattempo ha consolidato il rapporto col figlio».

Una paura quella che vivono queste donne che pervade un po' tutte quando scoprono che diventeranno mamme... «Assolutamente sì. Accentuata ancor più dove ci sono le difficoltà e particolarmente dove c'è la famiglia di origine che rema contro. Quel che ci muove è la certezza che la nascita di un bimbo è sempre qualcosa di stupendo, vedere il suo sorriso permette di superare qualsiasi difficoltà. Arrivano mamme distrutte, letteralmente “sotto le stelle”, che rinascono quando vedono in viso il loro piccolo. La frase che ci ripetono sempre è: “Grazie perché non capivo a cosa stavo rinunciando”».