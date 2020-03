Speciale Dante, dal 23 al 25 Rai 5, alle 16, celebra il Padre della lingua

E SU FACEBOOK APPELLO DI MIRKO VOLPI PER IL DANTE DIFFUSO

A proposito di letture pubbliche trasferite sui social è interessante l'appello per il "Dante diffuso" lanciato a Facebook da Mirko Volpi, ricercatore dell'Università di Pavia, cui è affidato il corso di linguistica italiana dedicato a Dante, che su Facebook scrive: «il 25, è il Dantedì, la prima edizione della giornata ufficialmente dedicata a Dante (e per la quale avevamo in programma in Università a Pavia una bella iniziativa di letture e commento patrocinata dal Comitato pavese della Dante Alighieri). So che qualcuno ha lanciato un flashmob dantesco per il 25 alle ore 13 (trovarsi sui balconi a leggere i primi 27 versi del primo canto dell'Inferno). Io non lo farò, ma leggerò (sulla sua pagina Fb ndr) - senza commento - un canto intero (forse in diretta, forse registrato, non so) e invito tutti voi a fare lo stesso, una lettura collettiva e anche sfasata temporalmente di un canto o di qualche terzina della Commedia, così che più forte ancora sia quella sensazione del "Dante diffuso" che si vorrebbe sempre percepire. Io leggerò Paradiso 33. Sarebbe bello vedere almeno FB risuonante, per tutta la giornata, della miracolosa voce del padre della lingua italiana».