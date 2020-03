Dal Coronavirus ci salverà la fede, non le mascherine

In finanza si chiamano stress test e riguardano le banche che vengono sottoposte a scenari economici sfavorevoli per capire quanto il loro capitale sarà in grado di resistere all’impatto di eventi economici negativi. Ecco, il Coronavirus, oltre a tutti i pericoli e le rogne che si porta dietro, è un’enorme, interessantissimo stress test sull’umanità. No, non quella in astratto, lieve e disincarnata. Ma noi, bipedi che ci crediamo evoluti e al minimo allarme cediamo alla paura più nera.

Sciarpe indossate a mo’ di mascherina, guanti anche quando siamo in casa, improperi all’anziano che tossisce al supermercato e subito bollato come “untore”, Amuchina venduta a 35 euro a flacone neanche fosse una bottiglia di Moet & Chandon, duelli rusticani al supermercato per accaparrarci l’ultimo pacco di pasta come se stesse scoppiando l’atomica, scene di isteria sull’aereo o sul treno perché il vicino non indossa guanti e mascherina, gente che starnutisce nei gomiti infestando di batteri la povera giacca (che chissà quando sarà portata in tintoria) anziché usare, come facevano i nostri nonni, i più igienici ed eleganti fazzoletti di stoffa, persone che tirano un sospiro di sollievo perché se il Covid-19 fa vittime, si tratta solo di anziani già malati. Ma scusate: non eravamo tutti solidali, emancipati, razionali, ambientalisti, irriducibili laudatores della scienza, magnificata come una dea in grado, se non di regalarci l’immortalità, almeno di farci vivere il più lungo possibile sani, forti e belli e al riparo da ogni pericolo e imprevisto?