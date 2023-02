Dante Ferretti alla guida di un festival sulla scenografia nelle sue Marche

Il grande scenografo Dante Ferretti, tre volte premio oscar con la molile Francesca Lo Schiavo, il 26 febbraio compie 80 anni. Nato a Macerata nel 1943 è sempre rimasto legato alla sua terra che ha dato i natali ad altri grandi scenografi. Non poteva che essere affidata a lui la direzione artistica di Prima scena, festival europeo dedicato alla scenografia e parte del brand Scenaria, concept di ambito formativo/spettacolo ideato dall’Associazione di Promozione Sociale Centro Culturale.

Nel mese di marzo il festival si svolgerà su quattro appuntamenti in quattro diverse location della Regione Marche. Ogni evento, della durata di un weekend, sarà incentrato sulla presenza di un ospite di livello internazionale e proporrà più momenti dedicati allo splendido mondo della scenografia, protagonista assoluta di questo prestigioso festival: alcuni puramente formativi, affidati allo special guest dell’evento, altri dal carattere più ludico (mostra monografica, visione di un film, spettacolo o installazione).

Ancona, Macerata, Ascoli Piceno e Potenza Picena sono i quattro Comuni scelti per ospitare i grandi appuntamenti in programma, che si porranno l’obiettivo di promuovere e divulgare l’arte magica della scenografia, in tutte le sue forme artistiche: da quelle storiche artigianali a quelle tecniche, fino ad arrivare alle ultime innovazioni tecnologiche e spettacolari dei grandi allestimenti cinematografici, teatrali e televisivi.

Le date, le città e i protagonisti:

- Ancona 4-5 Marzo: Dante Ferretti, Enrico Melozzi con l’Orchestra Notturna Clandestina.

- Macerata 9-11 Marzo: Margherita Palli, Henning Brockhaus, Giancarlo Colis, Pierfrancesco Giannangeli, Francesco Calcagnini, Cristina Alaimo, Afra Morganti e Paolo Ceccarini.

- Ascoli Piceno 18-19 Marzo: Henning Brockhaus, Giancarlo Colis, Enrico Beruschi.

- Potenza Picena (MC) 23-26 Marzo: Marco Rubeo, Giancarlo Colis, Claudio Orazi, Stefano Artissunch, Anton Giulio Mancino, Giulia Marziali.

Su uno dei prossimi numeri verrà pubblicata sull'edizione cartacea di Famiglia cristiana un'intervista a Dante Ferretti che racconterà la sua storia, le sue collaborazioni con tanti registi italiani e stranieri, e qualche gustoso aneddoto