«Siamo incapaci di azioni umane». L'addio alla piccola Diana

La bara bianca con il cuscino di fiori adagiato sopra sembra ancora più piccola quando viene presa a spalla e portata in chiesa. I sindaci, a cominciare da quello di Milano Sala accanto a quelli di San Giuliano Milanese e San Donato Milanese, sono in prima fila con la fascia tricolore. Gli applausi. Lo striscione rosa con la scritta “Volerò sulle ali del mondo nel cielo infinito” sorretto dalle mamme del quartiere e l’unica foto di Diana Pifferi, la bimba morta di stenti a 16 mesi dopo essere stata lasciata in casa sola per sei giorni. Un mazzetto di palloncini bianchi, alcuni a forma di cuore, ondeggiano all'entrata della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, a San Giuliano Milanese, dove sono stati celebrati i funerali della piccola.

La chiesa è stracolma. Ognuno è straziato, nessuno è estraneo. La cronaca insegue la pietas, anche nel giorno dell’ultimo addio, epilogo di una storia incredibile nella città sazia e disperata e sempre più distratta. «Diana, noi non ti abbiamo mai abbandonato. È tua madre che è una pazza», si sfoga Maria, la nonna materna della piccola, all'uscita dalla chiesa, al termine delle esequie religiose, piangendo sulla piccola bara bianca deposta nel carro funebre.

A scortare il feretro di Diana la cui madre, che l’ha abbandonata, ora è in carcere con l’accusa di omicidio volontario sono alcune mamme del quartiere Ponte Lambro, alla periferia sud-est di Milano. Sullo striscione c'è la foto con cui le cronache l'hanno conosciuta: abitino da principessa, un grande fiocco rosa in testa, attorno a lei un tappeto di palloncini. «Insieme a te è volato in cielo anche un pezzo del nostro cuore», c’è scritto sulle magliette che indossano le donne. Sull'auto, con il feretro, ci sono la nonna e la zia di Diana, che la salutano tra strazianti singhiozzi prima di entrare. La chiesa è stracolma. Molti genitori sono arrivati con i bimbi nei passeggini.

Il parroco di San Pietro e Paolo don Luca Violoni indossa i paramenti bianchi e non viola e cerca di trovare le parole per dare un senso a quanto accaduto: «Viviamo un senso di impotenza profonda, per tutto quello che avremmo potuto fare se avessimo saputo. Questo non ce lo toglierà nessuno», dice. Diana «non aveva la parola, non ha potuto verbalizzare quello che ha provato o chiedere a parole un aiuto ma Dio non vuole che si perda, e neanche sua madre», scandisce, perché «ciascuno di noi vale enormemente». Don Violoni cita il sociologo Zygmunt Bauman: «Sosteneva che siamo in una società liquida, mentre oggi verrebbe da dire che siamo in una società “gassosa” dove il soggetto sembra squagliarsi su se stesso, incapace di azioni umane. Siamo qui per dire che vogliamo tutt'altro tipo di umanità e di relazioni». E, osservando i banchi della chiesa gremiti, ha notato: «C'è una comunità che non si rassegna e vuole costruire un modo di vivere diverso».