Dio si nasconde ma poi si fa trovare

«Erano maestri elementari, i primi anni era durissimo, a piedi, con la neve. Fare il maestro elementare resta comunque una vocazione: loro credevano in ciò che facevano. Sono stato fortunato: sono nato in una famiglia che ama i libri, la lettura e le parole. A partire da mio nonno, con i suoi lunghi racconti che non finivano mai, a puntate. Per noi le parole erano come il pane che uno si passa sulla tavola». Giuseppe Lupo ha una parlata che trasmette entusiasmo, con le cadenze del nord che si impastano con quelle delle origini lucane. Ne ha fatta tanta di strada: dopo l’infanzia e l’adolescenza in Basilicata, si è trasferito a Milano per laurearsi, ha iniziato a insegnare e ora è scrittore e docente di Letteratura italiana contemporanea all’Università Cattolica di Milano

Ogni anno, in estate e in inverno, quando da Milano ritorna al suo paese natale vicino a Potenza, Giuseppe Lupo sale sempre a piedi al Santuario di Pierno. È un appuntamento dell’anima, anzi, è il suo “luogo dell’anima”, il protagonista del racconto che pubblicheremo sul prossimo numero di Credere. Lì lo scrittore e docente ritrova anche le tracce dei suoi genitori giovanissimi, ora pensionati: il padre che insegnava in una scuola di Pierno, la madre in una piccola scuola nel bosco.

In uno dei suoi romanzi più noti, Breve storia del mio silenzio (Marsilio), Lupo racconta il trauma che l’ha colpito da piccolo, quando, con la nascita della sorellina, di colpo non ha più parlato: «Ho voluto dare speranza a tanti, perché non sempre i traumi sono negativi, talora possono aprire una serranda, l’handicap può divenire una risorsa. L’ho testimoniato girando per molte scuole prima della pandemia: bisogna fare tesoro di tutto, perché tutto serve e tutto ti nutre. La mia vocazione di scrittore, l’amore per la parola meditata che nasce dal silenzio, è nata da quel fatto lì»

L'appuntamento di Agosto

A ottobre uscirà il suo nuovo libro edito da Marsilio, la continuazione ideale de Gli anni del nostro incanto (Marsilio), la storia di un gruppo di amici che arrivano a Milano negli anni Ottanta, si conoscono in un pensionato studentesco e percorrono quarant’anni di vita parallela. Inizia con la vittoria dei Mondiali e si conclude alla vigilia della pandemia: «Per me è il libro che chiude il secolo». In agosto però lo aspetta Pierno, il santuario sul monte immerso nel verde, che si raggiunge dopo una lunga e faticosa camminata: in quel cammino lo scrittore ritrova ogni volta se stesso. «Quel pellegrinaggio è un modo anche per mettere ordine dentro di sé: in senso cristiano si chiamerebbe esame di coscienza.

Che cosa hai fatto, cosa no, che cosa poteva essere fatto meglio. Inizio durante il cammino un dialogo con me stesso anche per rappacificare delle ferite e medicarle. In questo camminare il tempo si fa tutt’uno, si fanno i conti con il passato, ci si proietta nel futuro e si torna al presente con leggerezza. È come se uno si riconciliasse con il suo tempo: alla fine del viaggio hai rimesso insieme tutti i pezzi, quindi ti sei riappropriato di un tempo, di solito dilaniato, che non basta mai. Siamo sempre impegnati a rincorrerlo: in quel momento il tempo si ricompone con naturalezza, riacquista la sua cadenza, un’ora dura un’ora»