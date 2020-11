I genitori scrivono al Premier: «Non dimentichi le famiglie separate»

Sono circa 100 mila i figli minori di divorziati e separati in Italia. Bambini e ragazzi che durante il lockdown della fase uno hanno subìto, quando il rapporto tra la madre e il padre era fortemente conflittuale, tra le tante limitazioni anche quella del diritto di frequentare uno dei due genitori. E questo anche se le norme del Dpcm in vigore prevedessero che con autocertificazione si potesse uscire per far visita ai figli o ai genitori. Norme forse espresse non con abbastanza chiarezza.

Alla vigilia di un nuovo lockdown, temendo un ripetersi di queste situazioni, alcune associazioni di famiglie separate hanno inviato una lettera aperta al premier Giuseppe Conte, per chiedere sostegno e attenzione specfica nei periodi del distanziamento sociale: «La non esplicita chiarezza dei vari provvedimenti (DPCM), in merito proprio ai diritti di frequenza dei minori durante il lockdown, ha purtroppo alimentato comportamenti strumentali da parte di molti genitori “conviventi” con i propri figli, volti a impedire la frequentazione e il diritto/dovere alla bigenitorialità per i genitori “deboli”, cioè quelli non conviventi» scrivono le associazioni.

«La conseguenza», aggiungono, «è stata anche la proliferazione di un enorme numero di contenziosi e ricorsi presso le aule di Giustizia (civile e penale), con inutile e oneroso sovraccarico presso la magistratura - già in blocco per l’emergenza - che si è espressa con decreti contraddittori spesso in contrasto con le FAQ governative»

E, in conclusione, ecco le richieste, in caso di eventuali restrizioni per la seconda ondata della pandemia,

• Di poter prevedere espressamente che i figli di separati possano godere della frequenza presso entrambi i genitori, secondo i calendari già in essere e previsti dagli accordi di separazione o dalle disposizioni giudiziali, e permettere i relativi spostamenti dei genitori e/o dei figli su tutto il territorio nazionale per adempiere a tali obblighi;

• Di permettere espressamente la continuità delle visite in casa-famiglia e la prosecuzione degli incontri nei luoghi neutri permettendo i relativi spostamenti dei genitori sul territorio;

• Di poter prevedere espressamente che i figli, nei casi in cui abbiano sospeso o mancato le frequentazioni con il genitore non convivente per qualsiasi motivo durante questo periodo, debbano avere tempi certi di congruo recupero con il genitore lontano, tenuto conto della discontinuità affettiva e di cura che avranno subito.

Enti firmatari: Colibrì coordinamento interassociativo, Famiglie Separate Cristiane, Papà Separati APS, Papà Separati Liguria APS, Genitori Sottratti OdV, Unione Separati Bigenitorialità, Mantenimento diretto, Bambini Strappati, Nel nome dei figli, Associazione Papà Separati Torino OdV, Associazione Papà e Mamme Separati Novara, Centro CAsPer, Centro Perseo, Genitori per Sempre Messina, Manutenere Catania. Associazione Nazionale Bambini e Famiglie Bersaglio, Dipartimento Tutela Minore del Comitato dei cittadini per i diritti umani..