Disabilità come rinascita al Social film festival di Benevento

Il Social Film Festival Artelesia, Concorso Internazionale del Cinema Sociale promosso dall’Associazione Culturale Libero Teatro, presieduta dalla Prof.ssa Mariella De Libero e diretto da Antonio Di Fede, aprirà il sipario dal 24 al 28 novembre prossimi a Benevento. Il tema scelto per ripartire in presenza nelle sale è “Rinascenza”, nome ricco di significati plurimi, che riconferma la rassegna come interlocutore primario nel panorama culturale italiano per la promozione della creatività e la diffusione di una cultura del cinema intelligente con finalità sociali. I temi sono moltissimi e tutti di grandissima attualità, dall’omofobia alla violenza contro le donne, dal bullismo alla lotta per diritti fondamentali, dall’immigrazione all’integrazione, dalla solitudine alle domande sulla fine della vita, dai conflitti mondiali alla guerra contro i lasciti della pandemia, dalla disabilità alla diversità in tutte le sue forme come espressione di bellezza e ricchezza. Con ben 1600 opere in concorso, tra corti e lungometraggi, sono state selezionate 45 opere in concorso che si contenderanno i riconoscimenti delle varie sezioni, tra queste ricordiamo DIVABILI, dedicato alle pellicole realizzate da registi o attori diversamente abili.

Il Social Film Festival Artelesia nasce nel 2008 da un’idea di Francesco Tomasiello, un giovane sannita diversamente abile che ha fatto della sua passione per il cinema, il teatro e le attività culturali uno strumento per dimostrare a se stesso e agli altri come la disabilità non rappresenti un limite alla creatività e alla partecipazione alle attività culturali e sociali. L’evento è un’occasione di confronto tra produttori, registi, attori, distributori e pubblico di riferimento, promuovendo la conoscenza e la diffusione di prodotti di alto valore artistico, capaci di contribuire alla crescita culturale e alla formazione di una matura coscienza critica nei giovani.

Le migliori opere del cinema sociale si contendono uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel settore, il premio assegnato alla sezione DIVABILI, dedicato alle pellicole realizzate da registi o attori diversamente abili. Il Palmarès è ricco di cortometraggi e film di altissima qualità provenienti da diverse parti del mondo, ed è lunga la lista di attori, sceneggiatori, registi e produttori che con la loro partecipazione hanno contribuito a rendere Benevento “Capitale del cinema sociale”. Negli anni il festival ha visto alternarsi sul palcoscenico nomi noti del giornalismo, del cinema e della tv: Giuliana De Sio, Giancarlo Giannini, Christopher Lambert, Nancy Brilli, Giampiero Ingrassia, Francesca Rettondini, Gaia De Laurentiis e tanti altri.

Cuore dell’evento è il Concorso Internazionale, quest’anno particolarmente ricco quanto a qualità delle 45 pellicole selezionate tra le oltre 1600 arrivate da tutto il mondo: 2 documentari in anteprima mondiale,40 corti, 3 lungometraggi e numerosi film fuori concorso confermano il ruolo del Social Film Festival ArTelesia nella diffusione del cinema sociale e impegnato nel nostro paese. Le pellicole in concorso si contenderanno i riconoscimenti delle varie sezioni, tra le quali DIVABILI, Premio dedicato alle pellicole realizzate da registi o attori diversamente abili.

La XIII edizione è uno spaccato della situazione sociale attuale, una selezione ricchissima di contenuti che rimandano a temi sensibili con straordinaria delicatezza. Tra le tematiche affrontate dalle pellicole non poteva mancare la Pandemia, esperienza al centro di alcuni corti in concorso: “Ripartenza”, opera corale di 5 registi, omaggio alla resilienza degli artisti in grado di sopravvivere ad una lunga sospensione dell'arte in tutte le sue cinque forme, per poi ritrovare la “rinascenza. Tanti gli appuntamenti in calendario che accompagneranno i film in concorso durante i 5 giorni di Festival, tra incontri, presentazioni di opere fuori concorso, masterclass e momenti di formazione, che porteranno sul palcoscenico alcuni tra gli interpreti teatrali e cinematografici italiani più coinvolgenti.