Dodici milioni al voto per la sfida delle amministrative

Seggi aperti dalle 7 per la consultazione elettorale di oggi e domani. Si vota per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, per le suppletive della Camera e per le regionali in Calabria. Sono 12.147.040 gli elettori chiamati alle urne, distribuiti in 14.505 sezioni. Oggi i seggi rimarranno aperti fino alle 23, e domani dalle 7 alle 15.

A Roma, dove le liste presentate sono complessivamente 39, la sindaca ricandidata Virginia Raggi ne schiera sei. Al suo fianco l'ex miss Italia Nadia Bengala e l'ex ministro dei Trasporti Alessandro Bianchi. Con Roberto Gualtieri (7 liste) c'è Ubaldo Righetti, campione d'Italia con la Roma di Liedholm nel 1982/1983. L'ex calciatore troverà sull'altro versante una sua vecchia conoscenza: lo storico centrocampista giallorosso Antonio Di Carlo, al fianco di Enrico Michetti (centrodestra). L'avvocato "tribuno" può far conto anche sull'ex capitano biancoceleste Angelo Gregucci e sull'attore comico Pippo Franco. Quanto a Carlo Calenda, ha puntato su una sola lista capeggiata da un'imprenditrice. A Milano il sindaco Beppe Sala, che ha al suo fianco ben otto liste e l'ex campione di ciclismo Gianni Bugno, dovrà vedersela con Luca Bernardo per il centrodestra e con la manager Layla Pavone per i 5 stelle. Tra i candidati anche anche un no vax della lista del cosiddetto "Movimento 3V". La capolista della Lega è la presidente di Federfarma Lombardia Annarosa Racca. A Napoli complessivamente sono sette i candidati sindaco: oltre a Gaetano Manfredi (Pd e M5s) e Catello Maresca, c'è Antonio Bassolino e Matteo Brambilla (dissidenti 5s). Non manca un aspirante primo cittadino del movimento 3V, area no vax e no Green pass. Diciannove le liste presentate a Bologna, a sostegno di otto candidati. Matteo Lepore, sostenuto da Pd e 5s, schiera, oltre alla sardina Mattia Santori, la prof di Patrick Zaki Rita Monticelli. L'avversario di centrodestra è Fabio Battistini. Il candidato Andrea Tosatto è sostenuto da 3V - Verità libertà. A Torino le liste sono 30 a sostegno di 13 candidati sindaco, tra cui Stefano Lo Russo per il centrosinistra, Paolo Damilano per il centrodestra e Valentina Sganga per il M5s. Tra le altre, anche qui spunta la 3V per la libertà vaccinale, mentre tra i candidati consiglieri nel centrosinistra c'è il musicista Max Casacci dei Subsonica.

Nelle grandi città, se il centrodestra si presenta sempre unito, l'asse giallorosso al primo turno decolla solo a Bologna e Napoli (nelle altre realtà dovrà, eventualmente, consolidarsi in fase di ballottaggio). Pd e 5s corrono insieme in Calabria a supporto di Amalia Bruni che tuttavia viene insidiata da altri due candidati di area centrosinistra (Luigi de Magistris e l'ex governatore dem Mario Oliverio). Il centrodestra resta, invece, compatto a supporto di Roberto Occhiuto. L’infinita emergenza Covid ha tenuto queste elezioni amministrative piuttosto in sordina. Eppure si tratta di un appuntamento di grande importanza, di un passaggio fondamentale non solo per decidere chi guiderà le prime cinque città italiane ma anche per definire i prossimi equilibri politici nazionali. Equilibri mai così mutevoli come in questa legislatura che ha già visto tre governi e tre maggioranze diverse. Si potrebbe dire che la prossima fase politica inizia con le amministrative e si conclude con l’elezione (o la rielezione, vedremo) del presidente della Repubblica, a marzo 2022.

Cinque anni fa, fu proprio il successo dei grillini a Roma e Torino e in altre 17 città medio-piccole a segnare il cambio di fase, preludio all’esito delle politiche del 2018. Fu il trionfo indubbio dei 5 Stelle che si affacciavano sulla scena politica. Oggi i Cinque Stelle lottano per la sopravvivenza e sono alle prese con una difficile transizione guidata da Giuseppe Conte, alla prova da segretario dopo l’esperienza di premier. Così come alla prova è Enrico Letta, anch’egli al debutto elettorale come segretario, vista anche la sua contemporanea candidatura alle suppletive della Camera al collegio di Siena. La situazione di partenza nei capoluoghi vede il centrodestra e il centrosinistra in perfetta parità, con molte interessanti sfide aperte, a cominciare da quella di Roma. Quanto la partita sia aperta lo dimostra il fatto che se si votasse oggi per le Elezioni Politiche, Fratelli d’Italia sarebbe, con il 20,8%, primo partito nel Paese, seguito dalla Lega con il 20,3%; il Partito Democratico otterrebbe il 20%, il Movimento 5 Stelle si attesterebbe al 16,8%; staccata al 7% Forza Italia. Per la prima volta negli ultimi decenni, i 4 maggiori partiti italiani – Lega, Fratelli d’Italia, PD e Movimento 5 Stelle – sono oggi dentro una forbice inferiore ai 4 punti. E la distanza tra le prime 3 forze politiche si è ridotta ad 1 punto.

Alle amministrative i cattolici non sono state a guardare. Le Acli, ad esempio, spiega il presidente Emiliano Manfredonia, «hanno organizzato anche per la prossima tornata di amministrative, incontri di approfondimento e di dialogo per aiutare i cittadini a orientarsi in questa campagna elettorale che presenta alcune novità importanti. La prima è che i partiti fanno fatica a farsi riconoscere, potremo dire che il loro è un brand in calo, mentre dall’altro lato crescono le liste civiche. L’altra novità è che ci troviamo di fronte ad una campagna povera di cartelloni pubblicitari, di grandi iniziative di piazza, sembra quasi che i social siano diventati il mezzo prioritario per presentare punti programmatici, liste, eventi elettorali. Anche in questo caso va guardato l’altro lato della medaglia, perché l’uso dei social è sì in espansione ma ne rimane fuori una fetta di popolazione che quindi rischia di non partecipare ad un appuntamento democratico fondamentale per la tenuta di una comunità, lasciando che il consenso sia orientato più dagli algoritmi che dal confronto tra idee e programmi». Ma l’altra grande novità, come spiega il presidente dell’Azione cattolica Notarstefano, è la voglia dei cattolici, soprattutto dei giovani, di mettersi in gioco. «Noto un coinvolgimento di tanti iscritti nelle liste elettorali. Abbiamo la sensazione che ci sia un’interessante apertura in questo senso. Il livello locale appassiona, è tutto un fiorire di liste civiche storie e di esperienze che maturano all’interno di percorsi di formazione di laboratori di cittadinanza, non certo di iniziative improvvise. Un gran numero di persone vengono dall’esperienza associativa soprattutto tra i giovani soprattutto dalle aree interne, espressione di una disponibilità che è matura e che certamente è alimentata dall’esperienza associativa. Molti sono ritornati al sud per il lockdown e hanno deciso di ripensare la loro presenza, a partire dai piccoli Comuni. Non so se le forze politiche hanno la capacitò di intercettare questa voglia di impegno e di rinnovamento giovanile».

(Ansa-redazionefconline)