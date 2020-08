«Fede e umiltà», il nuovo segretario del Papa nei racconti di chi lo conosce

La splendida notizia ha colto di sorpresa non solo il suo paese di origine, Cutro, nel Crotonese, ma anche sua madre, Rita Conte, una docente di lettere in pensione: «Che sorpresa». Don Fabio Salerno, quell'ex ragazzino più alto dei suoi coetanei, che si distingueva per il sorriso dolce e la sua mitezza, e che gli ex compagni di scuola delle elementari e delle medie ricordano anche perché faceva collezione di santini (mentre gli altri giocavano con le figurine dei calciatori), quello di cui si diceva ormai da qualche anno che aveva intrapreso una carriera diplomatica in Vaticano e che in Calabria si vedeva sempre più di rado, è stato chiamato da papa Francesco come suo segretario personale.

Nel contesto di “un normale avvicendamento di persone”, disposto da Papa Francesco per i collaboratori della Curia Romana, monsignor Yoannis Lahzi Gaid, segretario personale del Papa dall'aprile 2014, ha concluso il suo servizio. E al suo posto è arrivato lui, primo italiano nello staff di Bergoglio.Quarantuno anni, nato all'ospedale di Catanzaro da una famiglia cutrese – suo padre Domenico, scomparso una ventina d'anni fa, è stato il segretario della scuola media statale del paese, la stessa in cui insegnava sua madre, originaria però di Amaroni, nel Catanzarese - fino all'altro giorno impiegato alla Sezione dei rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato, una sorta di ministero degli Esteri della Santa Sede, dopo anni di diplomazia vaticana è approdato alla delicatissima carica. Ordinato sacerdote nel 2011, presso l'arcidiocesi di Catanzaro e Squillace, una volta conseguito il Dottorato in Utroque Iure (“nell’uno e nell’altro diritto”, cioè nel diritto canonico e in quello civile) alla Pontificia Università Lateranense, è stato allievo della Pontificia Accademia Ecclesiastica e segretario di Nunziatura in Indonesia, ma è stato anche impiegato nella missione permanente della Santa Sede presso il Consiglio d’Europa per approdare, infine, alla Segreteria di Stato.

Don Salerno affianca il sacerdote uruguayano Gonzalo Aemilius, chiamato lo scorso gennaio a sostituire monsignor Fabiàn Pedacchio Leaniz come nuovo segretario personale del Papa. Prima di affrontare il percorso ecclesiastico e gli stui telogici, però, ha frequentato le scuole medie ed elementari nella sua Cutro e il liceo scientifico “Filolao” a Crotone. Un “predestinato”, dice sua cugina Carolina Barberio, che ricorda che giocava con i santini. “A scuola disegnava abiti talari e Crocifissi”, racconta invece un altro suo cugino, Filippo Ciconte, con cui ha frequentato le medie. “È un ragazzo umile”, dice sua madre. Mentre un suo amico d'infanzia, Saverio Vasapollo, ex vicesindaco del Comune, ricorda i pomeriggi trascorsi insieme dopo i compiti e la passione del suo amichetto Fabio (“Fabiuzzu”) per i cavalli. “Aspettavamo con ansia tutti i giorni che un signore che aveva una stalla ci facesse fare una breve passeggiata”.

Antonio Anastasi