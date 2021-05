Dal Vaticano alla diocesi di Bergamo, la nuova vita di monsignor Luigi Ginami

«Con il cuore pieno di gioia ti annuncio che in data 1 luglio 2021 rientrerò nella mia Diocesi di Bergamo per un bellissimo nuovo incarico e per seguire con ancor più passione Fondazione Santina e l' Associazione! Sono felicissimo e senza il minimo rimpianto per il servizio che termino. Sono riconoscente a Dio per la Carità che ho potuto svolgere durante questi anni ed il mio lungo servizio presso ufficio informazioni e documentazione della Segreteria di Stato. Ti attendo a bergamo per un buon caffè e una cena in piazza Vecchia». Con questo messaggio, inviato ai suoi amici, fra i quali tanti giornalisti, monsignor Luigi Ginami ha annunciato la fine del suo servizio, dopo 25 anni, presso la Santa Sede e l'inizio, a breve, di una nuova avventura pastorale ed ecclesiale. Don Gigi - come lui preferisce essere chiamato - tornerà a casa sua, a Bergamo, nella diocesi guidata da monsignor Francesco Beschi. Una città alla quale è sempre rimasto legato: un rapporto vissuto in modo molto piu profondo, viscerale, sofferto nel periodo della pandemia, che nella prima fase ha travolto Bergamo in modo tragico.

Don Gigi lascia il Vaticano con la gioia nel cuore, felice di ciò che ha dato e ricevuto in questo quarto di secolo. «Ho vissuto questi 25 anni presso l'ufficio informazioni della Santa Sede in pienezza e con entusiasmo. Ho avuto il privilegio di affacciarmi a una grande finestra sul mondo, essere a stretto contatto con la stampa, conoscere tanti giornalisti italiani e stranieri, con molti dei quali è nata una bella amicizia». Alcuni di loro sono stati anche coinvolti nei suoi instant book solidali, i libretti della collana Volti di speranza (Edizioni Messaggero Padova) che don Gigi realizza come resoconti puntuali, in presa diretta, dei suoi viaggi di solidarietà in giro per il mondo con la Fondazione Santina Onlus, e che sono diventati anche preziosi strumenti di catechesi nelle parrocchie.