Don Giovanni Merlini, un gigante della fede primo Beato del Giubileo 2025

Il 12 gennaio 2025, alle ore 11:00, nell’Arcibasilica Papale di San Giovanni in Laterano a Roma, Don Giovanni Merlini sarà proclamato Beato durante un rito presieduto dal Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi. Una celebrazione che rappresenta il coronamento di una vita dedicata al servizio di Dio e della Chiesa, e un segno di speranza per tutti coloro che ancora oggi lo invocano.

Don Giovanni Merlini, figura di spicco nella storia della Chiesa, nacque a Spoleto il 28 agosto 1795, figlio di Luigi Merlini e Antonia Claudi Arcangeli. Ordinato sacerdote per la diocesi di Spoleto il 19 dicembre 1818, incontrò San Gaspare del Bufalo, fondatore della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue, durante un corso di esercizi spirituali presso l’Abbazia di San Felice a Giano dell’Umbria nel 1820. Da quell’incontro nacque un legame profondo che cambiò la vita di entrambi. «Gaspare divenne per Giovanni padre e modello di ispirazione», portandolo a entrare nella Congregazione il 15 agosto dello stesso anno.

Don Giovanni si distinse non solo come missionario, ma soprattutto come guida spirituale. Una delle sue imprese più memorabili avvenne nel 1824, quando riuscì a intenerire i cuori dei briganti del basso Lazio, che gli chiesero di intercedere presso il Papa. Tra i frutti più significativi della sua azione pastorale si annovera il sostegno a Santa Maria De Mattias, che nel 1834 fondò le Adoratrici del Sangue di Cristo.

Nel 1847, succedendo a San Gaspare del Bufalo come III Moderatore Generale della Congregazione, Don Giovanni portò avanti il carisma del fondatore con visione e coraggio. Fu promotore di missioni internazionali e divenne consigliere del Beato Pio IX, ottenendo l’estensione della festa del Preziosissimo Sangue a tutta la Chiesa con la bolla Redempti sumus del 10 agosto 1849.

Conosciuto come il “santo dei crociferi”, per il luogo della curia generalizia accanto alla fontana di Trevi, Don Giovanni si dedicò instancabilmente alla guida delle anime fino alla sua morte, avvenuta il 12 gennaio 1873, a seguito di un incidente provocato da un anticlericale in carrozza. Oggi, le sue spoglie riposano nella chiesa di Santa Maria in Trivio accanto a San Gaspare del Bufalo, continuando a essere meta di pellegrinaggi e preghiere.

Le sue virtù eroiche furono riconosciute il 10 maggio 1973, mentre il 23 maggio 2024, Papa Francesco autorizzò la promulgazione del Decreto sul miracolo attribuito alla sua intercessione: la guarigione miracolosa di un uomo di Benevento da un ematoma retroperitoneale.