Don Mazzi: "Vi racconto il mio incontro con Mattarella"

Quaranta minuti intensi, il mantenimento di una promessa, fatta a fine 2019, quando don Antonio Mazzi ha compiuto 90 anni. Poi la pandemia ha fermato il mondo e il buon proposito e la promessa sono rimasti lì anche loro in attesa, mai dimenticati però. Sono stati mantenuti, poco meno che a sorpresa, martedì 22 giugno 2021: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato a Exodus in tarda mattinata. Prima dell’incontro pubblico, s’è intrattenuto un poco con don Antonio Mazzi. Non proprio un’improvvista ma quasi: «Qualche giorno fa», racconta don Antonio, «mi ha chiamato il Prefetto riferendomi la chiamata della segreteria del presidente: “martedì vorrebbe passare a trovarvi, come aveva promesso”. Me l’aveva promesso con gli auguri per i 90 anni. Ci siamo presi un qualche minuto per noi, nei quali per sua scelta ci siamo dati del tu. Un momento semplice bello, molto spontaneo e autentico. Mi ha detto: «Ci tenevo a venire. Ti seguo molto». Non si erano mai incontrati, ma si sa che c’era un filo forte a legarli, don Mazzi conosceva l’altro Mattarella, Piersanti: «Ero un giovane prete frequentavo Martinazzoli e il gruppo dei democratici cristiani attorno a lui. Lì avevo conosciuto suo fratello Piersanti».

In pubblico è ritornata la formalità, ma non troppa: il presidente, nel suo discorso pubblico, ha citato don Mazzi senza dirlo ma sicuro di essere capito, quando ha usato a proposito dei ragazzi un’espressione cara al fondatore di Exodus «Tremenda voglia di vivere». Si parla la stessa lingua quando ragiona di educazione come di un nuovo inizio, «Ciascuno di noi», ha detto il presidente rivolto ai ragazzi, «nella vita ha un percorso che incontra sempre momenti di speranze, di delusioni, di successi. Quello che però va detto, per ciascuno di noi, è che non c’è nulla di più bello di un nuovo inizio, che rimette in pista, che rimette in positivo, che rimette in corsa». Dietro e dentro le parole di tutti e nella quotidinità di Exodus la convinzione che nessun uomo, men che meno nessun giovane uomo, possa essere dato per perso in partenza. «Hanno parlato due ragazzi», spiega don Mazzi, «uno sceso dai barconi, partito a 13 anni, due volte mandato indietro, che ha visto la morte in faccia tante volte. E poi uno dei “nostri”, di quelli che hanno provato di tutto, adesso sta facendo un corso di formazione. Vediamo come va... Ho voluto che ci fosse anche una giovane educatrice molto brava, Francesca Cervo, di Educatori senza frontiere, perché volevo che si vedesse anche la faccia dei ragazzi che aiutano non solo di quelli che vengono aiutati. Poi, al solito, l’ho detto apertamente al presidente, ne ho approfittato: in pubblico, gli ho detto: "caro presidente: maleducato sono, maleducato resto, le chiedo che si cambi la legge sulla droga: il problema non è più sanitario, ma educativo e rieducativo". Non sono più attuali le carceri minorili: i ragazzi che sbagliano devono poter essere affidati a centri specializzati in piccole unità dove si possano fare incontri più sani: che senso ha che un ragazzo che sbaglia si mandi tra quelli che hanno sbagliato di più? Che cosa può imparare? Anche la scuola media inferiore andrebbe radicalmente ripensata: ha 60 anni, in 60 anni è cambiato il mondo. Era una scuola pensata per bambini un poco cresciuti, ora a quell’età sono in piena adolescenza, non è più adatta alle esigenze dei 10-14enni attuali. Ho chiesto un’Accademia dell’adolescenza, non possiamo limitarci agli articoli scandalizzati sui giornali per gli episodi di violenza e di bullismo, dobbiamo sapere di più di quell’età della vita, studiare come cambia, conoscerla meglio o non ne usciremo con la sola repressione. Ci diciamo che siamo per i giovani, siamo per la scuola, per il terzo settore. Ma il terzo settore ha bisogno di vedersi riconoscere un ruolo preciso, non può essere confuso con la Caritas. Sono stato franco, come sempre. Alla fine, dopo essere rimasto un po’ con i ragazzi, il presidente mi ha pure ringraziato: “Ne avevo bisogno anch’io”, mi ha detto. A quel punto mi sono permesso di dirgli che mi piacerebbe che su certe cose dicesse non proprio dei “no”, ma almeno dei “ni”. Si è messo a ridere. Una grande umanità, tre quarti d’ora di grande intensità per tutti. Molto belli per noi e spero anche per lui».

Alla fine del discorso pubblico, del resto, era stato lo stesso presidente a riconoscere a don Mazzi un diritto speciale alla franchezza: «Qui mi limito a raccogliere quello che riguarda il Terzo settore, verso il quale occorre esprimere riconoscenza e impegno alla valorizzazione protagonista, perché nella nostra società, nel nostro Paese, il Terzo settore è una struttura portante, non di supplenza, ma di autonoma, specifica responsabilità. Vi sono tante straordinarie evidenze di questo apporto, e io non mi stanco di ringraziare il Terzo settore per il contributo che reca al carattere positivo della vita del nostro Paese. Mi fermo qui. Ringrazio molto Don Antonio. Può permettersi qualunque cosa perché ha una licenza particolare, ed è una licenza che nasce dalla riconoscenza per quello che ha fatto e che continua a fare, e che in tanti intorno a lui irrobustiscono e sviluppano. Grazie per quello che fa Exodus. Sono davvero contento di essere qui. Auguri».