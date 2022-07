Don Roberto Berruti: il prete che con gli abbracci salva i ragazzi

Sorriso gigante, occhi sgranati e un abbraccio potente che stringe davvero. Un piccolo segno della croce sulla fronte è la sua benedizione a ogni incontro. T-shirt, jeans, capelli bianchi arruffati, accento romano e una devozione “scanzonata” per la Madonna e per don Bosco. «Io sono un prete felice». Si presenta così don Roberto Berruti, classe 1963, cresciuto negli oratori salesiani di Roma. Prete pasoliniano di periferia, ordinato sotto il tendone di un circo a Pavona, nel 1997. Geniale ideatore di oratori mobili. Andiamo a trovarlo tra i boschi di Monte Livata, sulle colline verdi di Subiaco, dove dal 2018 vive con i suoi dodici “figli”. La casa è calda e profuma di caminetto. Circondata da ettari di campagna e da qualche piccolo chalet in legno (costruiti dal don e dai ragazzi per i benefattori in visita). «Ecco lo stile salesiano: ficcati in montagna, con un padre che rompe», ride lui. «Io faccio un po’ da fratello, da mamma, da papà, da operaio, da prete, da alunno. Sono un sacerdote, però passo anche la scopa e vado all’Eurospin». D’altra parte don Bosco «era sarto, saltimbanco, clown, gelataio. I primi tempi i suoi ragazzi gli rubavano le cose, gli portavano via pure i materassi!».

Adesso la vita è più facile per loro, da quando il 14 maggio 2020 hanno ricevuto la benedizione e l’aiuto del Papa. «Il giorno dell’udienza, come mi vide da lontano, il Santo Padre mi chiese sorridendo: “Sei tu il delinquente?”. E io, che non sapevo che rispondere perché non sono qui a perorare la mia causa, gli dissi soltanto: “Santo Padre, sì sono io, e sono un prete felice”».

E i giovani se li trascinava dietro a frotte, prima a Roma, poi tra Albano e Genzano. Il 18 ottobre 1997, costretto tempo prima a lasciare i Salesiani, diventa prete diocesano. Ma lo stile di don Bosco gli rimane cucito addosso. «Il vescovo di allora non sapeva cosa fare con me, mi spostò in cattedrale ad Albano e io cominciai l’oratorio di strada. Suonavo tutto, da Venditti a Baglioni: era pieno di ragazzi, facevamo i tornei, li portavo al mare, ogni cosa perché si sentissero amati». Poi le incomprensioni col vescovo Semeraro; un sacerdozio troppo “travolgente” il suo. Arriva la sospensione. L’inizio delle peregrinazioni. «Nel 2014 iniziammo a venire qui a Monte Livata, ma non in pianta stabile. Nel frattempo iniziavo ad accogliere chi veniva da fuori: da Ragusa arrivò Antony, una storia di gravi abusi alle spalle. Decidemmo di trasferirci qui definitivamente».

La vocazione di Roberto Berruti arriva tardi ma anticipata da un’adolescenza nei cortili salesiani. Tra biliardini e calcetto. «Non pensavo mai di fare il prete e non ero particolarmente affascinato dalle storie di coppia. Dopo il militare in Aeronautica il Signore mi ha agganciato», racconta. «Nel 1986 entro in noviziato: maglietta gialla, jeans bianchi attillati, stereo e chitarra. I salesiani mi hanno fatto girare mezzo mondo: Ponte Mammolo, Sicilia, carceri. Ero sempre coi giovani e sempre allegro».

RITROVARE LA GIOIA

Don Roberto Berruti è una guida magnetica per ragazzi con storie dolorosissime alle spalle. Ferite laceranti che finalmente si richiudono grazie al «sentirsi guardati, al sentirsi amati». «Da quando sto qui non ho più sentito il bisogno di fumare», racconta Elio, 19 anni. «Adesso l’unica droga che mi riempie il cuore è la gioia: c’è come una cupola di preghiera qui dentro, un’aura che ti accoglie e ti porta su». Elio è l’ultimo arrivato. Viene da un paesino della Puglia, parla in modo rallentato, come se facesse fatica a scovare le parole. «Ogni giorno continuo a dire sì: sì al cammino spirituale e di conversione. Sono ancora all’inizio, ma sento un cambiamento radicale in me», dice. «È il prendersi cura di se stessi, del fratello, dei dettagli. È anche l’ordine, la giornata scandita da un ritmo. Per la prima ma volta mi rifaccio il letto da solo».

Nel piccolo centro dove viveva, Elio, famiglia benestante, ha iniziato con l’essere un “cavallino” a 15 anni: «Trasportavo la droga. Ho superato la prova del fuoco per entrare nel clan. A 16 anni avevo già una piazza tutta mia da gestire. Contemporaneamente come copertura facevo il re-selling, un’attività di compravendita di vestiario. Ho iniziato a creare un giro di truffe e avevo tre vite parallele: la famiglia, la piazza e il mondo on-line». Poi il coraggio di denunciare. Il trasferimento a Roma. E il primo gancio con don Roberto. Mesi trascorsi solo a parlarsi al telefono. Infine l’incontro. «Al primo appuntamento quella mattina a San Giovanni, arrivai tutto sporco: pesavo 63 chili e sono alto un metro e 90! Non mangiavo da giorni, vivevo ormai in strada. La prima cosa che ha fatto il don è stata abbracciarmi forte: una botta di calore. Mi ha fatto uscire fuori tutto: ho spurgato». Lo spaccio, la dipendenza dalle sostanze, la frode. Tutto via. «Quando sono arrivato in questa casa Gianluca, Antony, Fabio e gli altri mi aspettavano attorno alla tavola apparecchiata. Mangiammo pollo fritto. Mi diedero un paio di scarpe, vestiti nuovi, mi abbracciarono tutti dal primo all’ultimo».