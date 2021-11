Don Tonino Bello a un passo dalla beatificazione, il Papa riconosce le virtù eroiche

Un passo decisivo verso la beatificazione. Papa Francesco ha riconosciuto le virtù eroiche del servo di Dio don Tonino Bello che viene dichiarato venerabile. Nel 2018, venticinquesimo anniversario della morte, Bergoglio si era recato in pellegrinaggio ad Alessano, nel basso Salento, dove don Tonino Bello è nato ed è sepolto nel cimitero cittadino, e poi a Molfetta, la diocesi che ha guidato dal 1982 fino alla morte.

Vescovo degli ultimi e interprete della "chiesa del grembiule", don Tonino è stato anche presidente nazionale di “Pax Christi”: nominato nel 1985, si è impegnato fortemente per l’obiezione fiscale contro le spese militari e contro il piano di militarizzazione della Puglia, nonché per la pace durante la prima “Guerra del Golfo” e il conflitto nella ex-Jugoslavia. Indimenticabile anche il suo pellegrinaggio a Sarajevo nel dicembre del 1982: la città era devastata dalla guerra nei Balcani, ma don Tonino sfidò le bombe e, a capo di un gruppo di credenti e non credenti di diverse nazionalità, cercò di mettere in atto “un’altra Onu”, per dimostrare che vivere nella concordia è possibile. Lo stile pastorale di don Tonino, ha detto il Papa nel 2018, rivelava «il desiderio di una Chiesa per il mondo: non mondana, ma per il mondo, al servizio del mondo. Una Chiesa monda di autoreferenzialità ed estroversa, protesa, non avviluppata dentro di sé, non in attesa di ricevere, ma di prestare pronto soccorso; mai assopita nelle nostalgie del passato, ma accesa d’amore per l’oggi, sull’esempio di Dio».

Nell’udienza concessa giovedì mattina al cardinale Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, Francesco ha autorizzato anche la promulgazione dei decreti riguardanti la canonizzazione di due beati: Tito Brandsma (al secolo: Anno Sjoerd), sacerdote olandese professo dell’Ordine dei Carmelitani. Nato il 23 febbraio 1881 a Oegeklooster, studioso di filosofia, matematica e mistica, nel 1935 viene nominato assistente ecclesiastico dell’associazione dei giornalisti cattolici e durante i drammatici anni del nazismo, visita le redazioni della stampa cattolica nei Paesi Bassi, incoraggiandole a resistere al regime. Arrestato il 19 gennaio 1942, viene ucciso in odio alla fede, con un’iniezione di acido fenico, il 26 luglio 1942 nel campo di concentramento di Dachau, in Germania. Il miracolo riconosciuto per la sua canonizzazione riguarda la guarigione di un padre Carmelitano da “melanoma metastatico ai linfonodi”, avvenuta nel 2004 a Palm Beach, negli Stati Uniti d’America. E sarà santa anche la Beata Maria di Gesù (al secolo: Carolina Santocanale), fondatrice della Congregazione delle Suore Cappuccine dell’Immacolata di Lourdes: nata il 2 ottobre 1852 a Palermo, dedica la sua vita al servizio dei poveri e degli infermi. Muore per infarto il 27 gennaio 1923 a Cinisi. Il miracolo attribuito alla sua intercessione riguarda due gravidanze portate a termine, tra il 2016 e il 2017, da una donna siciliana affetta da una grave patologia che le aveva causato infertilità.