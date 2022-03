Draghi a Napoli tra i bimbi ucraini, al Rione Sanità, e per un patto di rinascita della città

Stavano giocando. Poi la sirena. Eccoli, impauriti, accovacciati a terra, rannicchiati con il capo stretto alle ginocchia. I bambini ucraini accolti al Rione Sanità oggi hanno mostrato al premier Mario Draghi come hanno fatto a proteggersi dalle bombe. A Napoli per firmare un patto che mira a risanare il deficit accumulato dal Comune negli anni, Mario Draghi ha fatto una tappa speciale nella Basilica di Santa Maria della Sanità accolto da padre Antonio Loffredo e dal vescovo ausiliare monsignor Gaetano Castello.

Non solo la comunità partenopea, il premier ha incontrato anche quella ucraina ospitata nel rione Sanità. Quel rione che ha saputo dare all’accoglienza non solo il suo puro significato caritatevole ma anche economico creando un indotto di lavoro attorno alle catacombe di San Gaudioso trasformandole in una tappa fissa all’interno dei circuiti turistici. E non è un caso che Draghi abbia voluto conoscere da vicino una delle realtà considerate da papa Francesco un modello di economia partita quindici anni fa da un semplice volontariato. Vincenzo Porzio, uno dei responsabili della cooperativa La Paranza racconta al Premier Draghi che sono partiti in cinque, che Padre Antonio non ha mai fatto mancare il proprio sostegno e che Fondazione con il Sud, presieduta da Carlo Borgomeo, ci ha creduto.

Per padre Antonio la cooperativa è la storia di un amore, ovvero un “ricongiungimento familiare di una comunità con il suo patrimonio storico, artistico e religioso”. Quasi come quella raccontata dal ‘Presepe Favoloso’, opera dei fratelli Scuotto de La Scarabattola e donata alla chiesa della Sanità. Un presepe che con i suoi figuranti, più di 100, ha voluto lanciare al premier un messaggio di forte inclusione e accoglienza. “Il presepe è l’attenzione agli ultimi e alle difficoltà che abbiamo ogni giorno, è la normalità delle differenze che spesso toccano sempre gli ultimi”. Un messaggio accompagnato da un dono simbolico, un angelo di colore nero che gli scultori hanno voluto donare al primo ministro. E proprio da quel messaggio di inclusione che i ragazzi de La Paranza hanno chiesto al premier di poter avere strumenti normativi per poter replicare il loro modello di inclusione sociale. Il messaggio che parte da Napoli, precisamente dalla Basilica di Santa Maria della Sanità, è quindi un’appello per creare lavoro: esportare un modello che farà del terzo settore un elemento importantissimo per le comunità dando risposte anche a lungo termine. “Qui ha funzionato quel bisogno della comunità di rispondere ai bisogni dei giovani - spiega Enzo Porzio - al momento siamo riusciti a replicare il modello della Sanità anche a Bacoli dove valorizzeremo altri beni culturali, abbiamo iniziato a lavorare in piena pandemia ma la risposta c’è stata e possiamo dire con orgoglio di aver creato altri 4 posti di lavoro”.

Da papa Francesco, Enzo, ha imparato che “nessuno si salva da solo e noi qui ci siamo, siamo insieme al quartiere perché il turista che viene a visitare il complesso archeologico viene a bere il caffè e a mangiare la pizza. E qui ci dorme anche. Ma nessuno si salva da solo vuol dire che dobbiamo fare rete. tutti, la Campania deve fare rete con le altre regioni”.