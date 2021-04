Draghi riapre l'Italia. Ecco tutte le novità dal 26 aprile

L’Italia riapre, sia pure a tappe, per tornare alla normalità. Si comincia il 26 aprile con la road map che porterà gradualmente alla ripartenza di ristoranti, teatri, palestre, stabilimenti e fiere, lungo un percorso che terminerà a luglio. Tra gli elementi chiave della ripartenza ci sarà un pass, che permetterà di spostarsi ovunque, anche tra regioni di colore diverso, oltre alla possibilità di accedere a stadi, concerti e altri eventi. Il decreto - che arriverà in Consiglio dei ministri martedì o mercoledì prossimo - reintrodurrà la zona gialla, sospesa da oltre un mese. Ma ci sono cambiamenti rispetto al passato: dalla possibilità di spostarsi liberamente tra regioni classificate gialle alla ripresa di diverse attività, soprattutto all'aperto.

A beneficiarne potrebbe esserne ben presto gran parte del Paese, visto il miglioramento del quadro epidemiologico in diverse regioni: anche la Campania si aggiunge al gruppo delle arancioni mentre in zona rossa per ora ci sono soltanto Puglia, Sardegna e Valle Aosta. In tredici regioni però la pressione sugli ospedali è ancora a livello di allerta soprattutto per quanto riguarda l’occupazione delle terapie intensive ben oltre la soglia di “tranquillità” fissata dal ministero della Salute.

Dal 26 aprile, dunque, sia nelle zone gialle che in quelle arancioni tutte le scuole riapriranno in presenza, mentre nelle zone rosse saranno aperti in presenza gli asili nido e le scuole fino alla prima media, e le altri classi delle scuole medie e i licei riapriranno in parte in presenza e in parte a distanza. Nella conferenza stampa di presentazione delle misure, venerdì pomeriggio, il presidente del Consiglio Mario Draghi aveva detto che nelle zone rosse le scuole avrebbero riaperto in presenza fino alla terza media, ma sul sito del governo è scritto invece che riapriranno solo fino alla prima media.

Sempre a partire da lunedì 26 aprile nelle zone gialle bar e ristoranti potranno aprire sia a pranzo che a cena, ma solo per il servizio all’aperto: è la principale differenza rispetto alle zone gialle in vigore nei mesi passati. Ristoranti e bar potranno riaprire anche al chiuso solo a pranzo a partire dal primo giugno. Con il ripristino delle zone gialle riaprono automaticamente anche i musei, mentre teatri, cinema e spettacoli potranno riaprire in zona gialla con misure di limitazione di capienza stabilite dal Comitato tecnico scientifico.

Con i nuovi provvedimenti annunciati, il premier Mario Draghi sa di mettere in conto «un rischio ragionato», alla luce di una campagna di vaccinazione che «va bene, con tante sorprese positive e qualcuna negativa. E questo - spiega - è stato fondamentale per prendere le decisioni». Le riaperture - precisa il presidente del Consiglio - «sono una risposta al disagio di categorie e giovani e portano maggiore serenità nel Paese, pongono le basi per la ripartenza».

Contemporaneamente - sempre in area gialla - riapriranno a cielo aperto teatri, cinema e spettacoli mentre per i musei sarà possibile accogliere i visitatori anche al chiuso, così come per gli spettacoli che avranno i limiti di capienza fissati per le sale dai protocolli anti contagio. Lo stesso ministro della Salute, Roberto Speranza, spiega che «nei luoghi all'aperto si riscontra una difficoltà significativa nella diffusione del contagio». E dal 15 maggio sarà consentita l'attività nelle piscine scoperte e probabilmente negli stabilimenti balneari. Anche se fin dall'entrata in vigore del decreto saranno possibili gli sport all'aria aperta, sarà permesso frequentare le palestre al chiuso soltanto dal primo giugno. A luglio sarà la volta delle fiere, delle terme e dei parchi tematici.