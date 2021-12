Due istituzioni ed eventi culturali su tre non presentano il lavoro di artisti disabili

Nel contesto della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, il British Council, l’organizzazione britannica per le relazioni culturali e le opportunità educative, presenta i risultati della ricerca Time to Act: come la mancanza di conoscenza nel settore della cultura crea barriere per gli artisti e i pubblici con disabilità, che esplora i livelli di conoscenza dei professionisti europei del settore cultura e spettacolo riguardo agli artisti e ai pubblici con disabilità.

La ricerca è stata condotta da On the Move, organizzazione internazionale che si occupa di mobilità culturale, e dal British Council, che coordina il progetto Europe Beyond Access, il più grande programma transnazionale al mondo sull’arte e la disabilità. Si tratta della prima volta che una ricerca del genere viene condotta a livello internazionale, raccogliendo i risultati di 42 Paesi europei, tra cui l’Italia, ed extraeuropei. La ricerca raccoglie i risultati di un sondaggio online, di interviste mirate e di un’analisi della letteratura sul tema.

Tra i principali risultati emerge una conoscenza “scarsa” o “molto scarsa” del lavoro creativo degli artisti con disabilità da parte del 52% del campione di professionisti del settore culturale che hanno partecipato al sondaggio. Solo il 16% sostiene di avere una conoscenza “buona” o “ottima”.

La ricerca rivela mancanze anche nella presentazione del lavoro degli artisti con disabilità: solo un’organizzazione o evento culturale su tre presenta il lavoro di artisti disabili e il 31% afferma di non cercare questo tipo di lavoro.

Per quanto riguarda l’arte, leadership e disabilità, l’87% dei responsabili nel settore non coinvolge persone disabili nei comitati di selezione e nei processi di committenza di nuovi lavori e progetti.

Relativamente all’accesso all’arte da parte di pubblici con disabilità, meno di metà delle istituzioni culturali ha una strategia in atto per raggiungere questi pubblici. Il 33% dei partecipanti al sondaggio dichiara di non interagire su base regolare con questi pubblici, e l’81% degli eventi e degli spazi culturali non ha un sito web accessibile.

Alla luce dei risultati del sondaggio, Time to Act offre alcuni consigli su come migliorare l’accesso al settore della cultura da parte delle persone con disabilità, che si tratti di artisti, professionisti del settore o del pubblico. Tra le misure suggerite, l’implementazione di pratiche culturali incentrate sulla disabilità e l’accessibilità, una maggiore interrelazione tra curatori, produttori ed enti di formazione per promuovere la conoscenza di queste pratiche e una maggiore attenzione alla diversità, lo sviluppo di linee guida e strumenti per migliorare l’accessibilità, e la richiesta di un maggiore coinvolgimento e azioni di leadership da parte dei finanziatori dell’arte e dei ministeri.

L’impatto della pandemia, il supporto istituzionale e la mobilità

Il ruolo che le istituzioni pubbliche devono necessariamente assumere nel guidare il cambiamento vero una maggiore accessibilità al mondo della cultura è uno degli elementi chiave emersi dalla ricerca qualitativa condotta in otto Paesi (Francia, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Portogallo, Serbia e Spagna). “Nel lungo termine, il progresso si dovrà fondare meno sulla buona volontà e sugli sforzi di persone e organizzazioni che lavorano con passione, e più su cambiamenti strutturali sostenuti dalle autorità pubbliche”, ha commentato il responsabile di una compagnia di danza integrata in Grecia.

Un’altra delle problematiche trattate è stata l’impatto del coronavirus in termini di disponibilità di risorse per l’accessibilità: “combattere la pandemia richiede risorse già scarse e distrae da altre priorità quali l’accessibilità”, ha dichiarato un membro del consiglio di amministrazione di un teatro in Portogallo

La collaborazione internazionale tra programmi europei è indicata come fondamentale per sviluppare conoscenza e scambiare best practice, come fa notare un produttore e artista polacco. “La mobilità internazionale, la circolazione degli artisti e una maggiore diffusione della conoscenza del lavoro di artisti con disabilità a livello europeo sono l’unica scelta per combattere l’esclusione degli artisti disabili. Le soluzioni messe in atto dai singoli Paesi sono insufficienti”.

A proposito di Europe Beyond Access

La ricerca fa parte di Europe Beyond Access. Co-fondata dal programma Creative Europe dell’Unione Europea, questa iniziativa mira a sostenere gli artisti con disabilità nel superare le barriere di accesso nel settore teatrale e in quello della danza.

Partner fondatori del Progetto sono il British Council (che opera per questo progetto nel Regno Unito e in Polonia), Onassis Stegi (Grecia), Holland Dance Festival (Paesi Bassi), Kampnagel (Germania), Per.Art (Serbia), Skånes Dansteater (Svezia), e Oriente Occidente (Italia). www.europebeyondaccess.com

British Council

Il British Council è l'organizzazione internazionale del Regno Unito per le relazioni culturali e le opportunità educative. Costruiamo connessioni, comprensione e fiducia tra le persone nel Regno Unito e in altri paesi attraverso le arti e la cultura, l'istruzione e la lingua inglese. Nel 2019-2020 abbiamo raggiunto oltre 75 milioni di persone direttamente e 758 milioni di persone complessivamente, tra online, trasmissioni e pubblicazioni. Fondata nel 1934, siamo un ente di beneficenza britannico governato da Royal Charter e un ente pubblico britannico. Riceviamo una sovvenzione di finanziamento di base del 14,5% dal governo britannico. www.britishcouncil.org

On the Move

La mobilità a livello internazionale è una parte essenziale del discorso culturale. On the Move sostiene artisti e professionisti affinché operino a livello internazionale per costruire una più equa, più attenta all’ambiente e più inclusiva.

On the Move fornisce informazioni chiare, aggiornate e sempre gratuite sulla mobilità culturale. Attingendo all'esperienza della nostra rete e dei nostri partner, creiamo canali aperti sul nostro sito Web, manteniamo una raccolta di 60 guide ai finanziamenti e indirizziamo verso linee guida esterne su argomenti specialistici come visti e diritto tributario.

Pubblichiamo inoltre relazioni e materiali tematici, intraprendiamo ricerche e progettiamo programmi di mentorship per artisti e organizzazioni. Tutto il nostro lavoro è sostenuto dall’impegno a confrontarsi con il contesto, gli impatti ambientali e l'etica della mobilità. https://on-the-move.org/