E papa Francesco torna ad Assisi

Annunciata per il 12 novembre, in occasione della V Giornata mondiale dei poveri, la visita di papa Francesco ad Assisi. La notizia è stata data dal Pontificio consiglio per la Promozione della nuova evangelizzazione e subito commentata dal vescovo della diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino e della diocesi di Foligno. «La notizia del ritorno di Papa Francesco ad Assisi non può che riempirci il cuore di gioia», ha dichiarato monsignor Domenico Sorrentino.

nel Centro di prima accoglienza che da allora ha preso il nome di Casa Papa Francesco. Il gesto è significativo anche per il fatto che, nel frattempo, il Papa stesso ha voluto centrare su, facendo appello a giovani economisti e operatori economici di tutto il mondo per un processo di rinnovamento dell’economia che metta al centro proprio la questione dei poveri». L’iniziativa, che non si è fermata per la pandemia, ma è proseguita in streaming, è arrivata alla seconda edizione e i giovani, ricorda il vescovo, «sperano, il prossimo anno, di poter incontrare in presenza il Papa.