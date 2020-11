«Ecco come il Covid ha unito Bergamo e Brescia»

«Bergamo e Brescia per cultura e imprenditorialità sono il cuore pulsante della Lombardia. Un cuore che è andato in fibrillazione quando, giorno dopo giorno, ha visto migliaia di vite venire meno, saracinesche abbassarsi, musei e chiese sbarrarsi. Due province che hanno messo da parte lo storico antagonismo campanilistico e si sono strette in un abbraccio salvifico, condividendo paura, ma anche speranza e fiducia».

Beppe Spatola è inviato di BresciaOggi e la scorsa primavera ha raccontato in presa diretta, sul campo, la pandemia che ha falcidiato le due province lombarde e culminata, a metà marzo, con l’immagine della funesta processione di salme portate via dai mezzi dell’Esercito per essere cremate altrove. Spatola, che è anche vicepresidente dei cronisti lombardi, ha lavorato anche al Corriere della Sera ed è corrispondente lombardo per l’Agi, ha scritto il libro La storia del coronavirus a Bergamo e Brescia (Typimedia Editore, pp. 160), uscito in estate, partendo dall’abbraccio simbolico tra le due città per arrivare a raccontare il miracolo dell’ospedale da campo, costruito dagli Alpini in appena otto giorni. Che cosa ha rappresentato il virus che ha colpito questo territorio in maniera così drammatica?

«Nel libro ripercorro i mesi che hanno cambiato la vita di migliaia di persone e in alcuni paesi hanno cancellato un’intera generazione di uomini, donne, nonni e nonne. È un viaggio nell’epicentro della prima ondata della pandemia lombarda, dove il Covid-19 si è portato via 5mila persone (questi i dati ufficiali ma le croci sono migliaia su più) e ha contagiato oltre 25mila persone in meno di due mesi e mezzo. Nell'occhio del ciclone è stato descritto tutto l'orgoglio e la forza di reazione di una comunità plurale ferita ma non uccisa. Nel libro ho descritto tutto cronologicamente. Dalla sottovalutazione iniziale, alla diffusione della malattia, agli errori gravi e in buona fede, all'incubo negli ospedali, alle cremazioni, al tracollo industriale. E poi la solidarietà nazionale e internazionale, la riscossa, il lavoro dei medici e degli infermieri decimati, la riconversione delle imprese per produrre i dispositivi di sicurezza. Parole che diventano monumento, per non dimenticare».

E cosa ha significato per il resto d'Italia?

«Nei mesi scorsi, con l'allentamento delle misure, ho potuto presentare il libro in Sicilia, da Rosolini (Siracusa), ospite del sindaco Giuseppe Incatasciato, a Noto, fino al festival culturale di Catania dove ho avuto la possibilità di interagire con il direttore dell'Asp catanese, Maurizio Lanza. Sapete cosa mi ha sorpreso? L'interesse dei siciliani per i fatti accaduti durante la prima ondata. Lo stesso direttore Lanza mi ha confidato che per loro il libro sarebbe stato un manuale su quello che avevano visto solo sui telegiornali, con la pandemia rimbalzata al Sud solo dai giornalisti. Ecco, il dramma lombardo oggi forse è più comprensibile perché la seconda ondata ha colpito duro anche dove in primavera non si era palesata».

Da cronista di nera sei abituato a raccontare vicende tragiche. Cosa ha rappresentato per te questa pandemia?

«Il mio racconto parte dall’abbraccio simbolico tra Bergamo e Brescia, per arrivare al miracolo dell’ospedale da campo, costruito dagli Alpini in appena otto giorni. Non mi piace usare metonimie o giri di parole, il Covid-19 dopo mesi di trincea mi ha tolto la capacità di mediare e mentire. Se è vero che i numeri della pandemia disegnano scenari inimmaginabili, la realtà è andata oltre ed è ancora oggi un dramma senza fine. Brescia e Bergamo sono diventate moderne capitali del dolore dove due generazioni di uomini e donne sono state spazzate via da un morbo che per alcuni doveva essere “poco più di una influenza”. Invece, in venticinque anni di carriera di cadaveri ne ho visti e raccontati a decine. Ma ancora oggi, ogni sera che chiudo le pagine del giornale, mi ritrovo a piangere da solo. Piango perché fare ogni giorno la macabra conta di incolpevoli morti segna il cuore e blocca la tastiera. Penso che non ci siano parole per poter rispettare tutti questi lutti. Da mesi scrivo e conto ogni croce che non ha potuto avere un saluto, un abbraccio e una benedizione. Per tutte queste vittime innocenti il libro dovrà essere un monumento scritto della memoria che inviti a ragionare e a non dimenticare mai. Raccontare la morte, la paura, il terrore, la malattia, la distruzione di un mondo, l'annullamento dei rapporti sociali non è stato facile. Non in astratto, in concreto. E questo difficile compito spero mi sia riuscito, da cronista che ha cercato di essere il più rigoroso ed equilibrato, disincantato il giusto e distaccato quanto si deve, ma anche capace di non spegnere la drammatica realtà».