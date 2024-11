Ecco come incamminarsi, con fede, sulla strada di un nuovo umanesimo

«Da qualche anno ci confrontiamo quotidianamente e liberamente su diversi temi, afferma il coordinatore dei Cristiani in cammino Antonio Falcone. Il gruppo è costituito da circa 300 persone che hanno vissuto o che ancora vivono esperienze forti e significative in diverse associazioni ecclesiali e che oggi ricoprono ruoli di servizio nella gestione della Cosa pubblica. Insieme il lavoro è più leggero e la strada è meno faticosa, perché c’è una condivisione di idee e di progetti. Del gruppo fanno parte anche diversi Sacerdoti e Vescovi che ci accompagnano in questo cammino. Siamo insieme per imparare a camminare sulle strade degli uomini con lo stile del Cristo, nostro Maestro, per un nuovo umanesimo. Ci incontriamo nuovamente di persona ad Assisi, perché siamo convinti che bisogna continuare a dare un nostro specifico contributo ed un servizio qualificato alla Chiesa Italiana ed alla intera società. Vivremo quattro sessioni con i seguenti temi: “Per una città a misura d’uomo, laici e cattolici promotori della centralità della Persona; “Per il diretto a salute e benessere - Come garantirlo nelle aree metropolitane e nelle zone interne; per un capitalismo umano - Finanza, economia sociale, crisi demografica, innovazione, scarsa produttività e “Per una memoria che ci aiuti a costruire il futuro - L’attualità del pensiero di Alcide De Gasperi a 70 anni dalla scomparsa”».

Dall’Europa nata sui valori dei Padri fondatori, a un’economia umana ed etica, fino all’asimmetria odierna della sanità nazionale che genera disuguaglianza questi soni i grandi temi del ciclo di incontri dal titolo "Cristiani in Cammino ... costruttori di pace - Il seme di Assisi dopo Trieste verso il Giubileo”. Un’iniziatica promossa dal movimento “ Cristiani in cammino per un nuovo umanesimo ” che si tiene ad Assisi dal 22 al 24 novembre 2024 nella Sala conferenze dell’Hotel Domus Laetitiae.

La “Tre Giorni” è in collaborazione del Forum delle Associazioni Sociosanitarie, di cui fanno parte 15 Associazioni Nazionali (AMCI - Associazione Medici Cattolici Italiani, AIPAS - Associazione Italiana Pastorale Sanitaria, Movimento per la Vita, UCFI - Unione Cattolica Farmacisti Italiani, MCL - Movimento Cristiano Lavoratori), UNITALSI - Unione Nazionale Italiana di Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali, SIBCE - Società italiana per la Bioetica ed i Comitati etici, Associazione Casa di Betania, Fondazione Domenico Colasanto, ACOS - Associazione Cattolica Operatori Sanitari, OARI Associazione Nazionale per una Pastorale di Comunione e di Speranza dell’Uomo che soffre, CIF - Centro Italiano Femminile, Fondazione Nazionale Studi Tonioliani, Fondazione Banco Farmaceutico, Associazione Progetto Famiglie) dell’Unione Giuristi Cattolici della Diocesi di Nola, UCID - Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti di Aziende, UCSI - Unione Cattolica Stampa Italiana Campania, OESSH - Ordine Equestre dei Cavalieri del Santo Sepolcro di Gerusalemme Luogotenenza per l’Italia Meridionale Tirrenica).

Venerdì 22 novembre 2024 - Ore 15,30

Noi in cammino per costruire la pace - Carlo Verna, Presidente emerito Ordine dei Giornalisti intervista Antonio Falcone, Coordinatore di Cristiani in cammino per un nuovo umanesimo. Vicepresidente nazionale AMCI

Venerdì 22 novembre 2024 - Ore 16,00

PANEL I - PER UNA CITTÀ A MISURA D’UOMO

Laici e cattolici promotori della centralità della Persona - Conduce: Stefano Stimamiglio, Direttore di “Famiglia Cristiana”

I Relazione: Camaldoli europea: un laboratorio in Campania per un impegno dei cattolici in politica

- Mons. Antonio Di Donna, Vescovo di Acerra, Presidente Conferenza Episcopale CampanaII Relazione: Fenomeni migratori e trafficanti di uomini - Filippo Spiezia, Procuratore capo di Firenze

III Relazione: I migranti e il processo di integrazione UE: una sfida per l’Europa - Luigi Ferraro, Docente di diritto costituzionale comparato “Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli”

IV Relazione: Medici Cattolici in tempo di guerra - Vincenzo Defilippis, Presidente FEAMC (Federazione Europea Associazioni Medici Cattolici)

V Relazione: Cittadinanza e partecipazione - Alfonso Andria, Presidente CUEBC

Venerdì 22 novembre 2024 - Ore 21,00

CASA E CARCERE DI PIETRO DI BERNARDONE

Francesco di Assisi e la sua città a cura di Padre Alfredo Avallone, Guardiano della comunità francescana interobbedienziale di Chiesa Nuova in Assisi, Direttore dell’Ufficio Caritas Francescana della Basilica di San Francesco in Assisi, Assistente spirituale dell’Istituto Serafico di Assisi

Sabato 23 novembre 2024 - Ore 08,45

PANEL II - PER IL DIRITTO A SALUTE E BENESSERE

Come garantirlo nelle aree metropolitane e nelle zone interne

Coordina: Aldo Bova, Presidente Nazionale Forum delle Associazioni sociosanitarie

Conducono: Filippo Boscia, Past President AMCI e Franco Vaia, Direttore Dipartimento di prevenzione Ministero della Salute

I Relazione: Realtà e prospettive nella cura della Persona con attenzione alla disabilità - Francesca Di Maolo, Presidente Istituto Serafico (Assisi)

II Relazione: Antropologia medica e diritto alla salute - Maria Rosaria Rubulotta, Istituto Italiano Studi Filosofici Napoli

III Relazione: Da buon samaritano vicino al sofferente - Carmine Arice, Superiore generale dei sacerdoti del Cottolengo, Padre della Piccola Casa della Divina Provvidenza

IV Relazione: Sanità e autonomia differenziata - Almerina Bove, Capo di gabinetto del Presidente della Regione Campania, avvocato dell’Avvocatura regionale

V Relazione: Planetary Health - Raffaele Marfella, Direttore UOC di Medicina Interna Università della Campania “Luigi Vanvitelli” Tavola Rotonda: intervista a cura di Vincenzo Saraceni, Past President AMCI, Oliviero Gorrieri, Presidente Forum Marche • Mariano Menna, Presidente UGCI Giuristi Cattolici diocesi di Nola, Professore Ordinario di Diritto Processuale Penale avanzato Università “L. Vanvitelli” Napoli • Pierino Di Silverio, Giuseppe Russo, Direttore generale ASL Napoli 3 Sud • Vincenzo Santagada, Presidente Ordine dei Farmacisti Napoli

Conclusioni: Mons. Vincenzo Paglia, Presidente Accademia Pontifica per la Vita

Sabato 23 novembre 2024 - Ore 16,00

PANEL III - PER UN CAPITALISMO UMANO

Finanza, economia sociale, crisi demografica, innovazione, scarsa produttività

Conduce: Vincenzo Varagona, Presidente nazionale UCSI (Unione Cattolica Stampa Italiana)

I Relazione: Filosofia ed etica per un nuovo Umanesimo - Esther Basile, Istituto Italiano Studi Filosofici (Napoli)

II Relazione: Il pensiero e l’intuizione di Giuseppe Toniolo per un’Economia umana - Mons. Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Foligno

III Relazione: Economia Civile e Giubileo 2025. Occasione di modificare le regole del gioco economico e finanziario del 1944 - Stefano Zamagni, Dipartimento Scienze Economiche, Università di Bologna

IV Relazione: Il Mediterraneo tra crisi sociopolitiche, economiche e prospettive di sviluppo - Roberto

Napoletano, Direttore de “Il Mattino” V Relazione: Cambiamento economico e sociale: quale umanesimo? - Antonino Apreda, Presidente UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) Campania

Domenica 24 novembre 2024 - Ore 09,00

PANEL IV - PER UNA MEMORIA CHE AIUTI A COSTRUIRE IL FUTURO

L’attualità del pensiero di Alcide De Gasperi a 70 anni dalla scomparsaIntervento: L’Europa tra storia e identità, la testimonianza di un protagonista - Antonio Iodice, Già Europarlamentare

Conduce: Lucio Romano, AMCI Aversa, Già Senatore della Repubblica

Relazioni: L’attualità del pensiero di Alcide De Gasperi a 70 anni dalla scomparsa - Franco Vittoria, Docente di storia delle Istituzioni Politiche Università “Federico II” Napoli e Ernesto Preziosi, Direttore di “Argomenti 2000”.

