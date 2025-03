Così 33 borghi trentini torneranno a vivere

Tra poche settimane potrebbe arrivare l’approvazione definitiva di un’iniziativa che apre le porte a un’opportunità abitativa unica: trasferirsi in Trentino con il supporto economico della Provincia autonoma di Trento. Questo progetto ha l’obiettivo di rivitalizzare piccole comunità locali, come spiega Ileana Olivo, dirigente dell’unità provinciale dedicata alla missione: «Si tratta di un’iniziativa volta a promuovere la coesione sociale e a incentivare l’arrivo di nuovi abitanti nei centri meno popolosi».

Il piano prevede contributi a fondo perduto per chi acquista e ristruttura immobili nei comuni trentini colpiti dallo spopolamento. I fondi potranno essere utilizzati sia per rendere l’abitazione una residenza primaria sia per metterla in affitto a canone calmierato per lavoratori o nuovi residenti. In totale, sono 33 i comuni interessati dall’iniziativa, caratterizzati dalla presenza di numerosi edifici in stato di abbandono e dalla necessità di un significativo recupero edilizio.

Chi decide di ristrutturare una propria casa in uno di questi territori potrà ottenere fino a 80.000 euro di contributo per un intervento dal costo complessivo di 200.000 euro, con una copertura del 40% nei centri storici e del 35% nelle altre aree. Inoltre, chi proviene da fuori comune e desidera acquistare un immobile in una di queste zone potrà beneficiare di un ulteriore incentivo fino a 20.000 euro.

Possono richiedere il contributo tutti coloro che possiedono o intendono acquisire un diritto di proprietà o di godimento su un immobile, con la possibilità di ottenere il finanziamento fino a un massimo di tre unità abitative. L’iniziativa è pensata per chi non risiede già nei comuni destinatari del progetto, a meno che non abbia superato i 45 anni di età. L’accoglimento delle domande avverrà in diverse fasi, con periodi di raccolta di circa 3-4 mesi ciascuno. Questo approccio permetterà di stilare graduatorie progressive e consentire ai primi beneficiari di avviare i lavori già entro la fine dell’anno.