Ecco la preghiera speciale del Papa dedicata a San Francesco

Ricevendo i francescani della Verna, dove il Poverello ricevette le stimmate, papa Francesco ha affidato loro una preghiera speciale dedicata al Santo. Eccola:

San Francesco,

uomo piagato dall’amore Crocifisso nel corpo e nello spirito,

guardiamo a te, decorato delle sacre stimmate,

per imparare ad amare il Signore Gesù,

i fratelli e le sorelle con il tuo amore, con la tua passione.

Con te è più facile contemplare e seguire

Cristo povero e Crocifisso.

Donaci, Francesco,

la freschezza della tua fede,

la certezza della tua speranza,

la dolcezza della tua carità.

Intercedi per noi,

perché ci sia dolce portare i pesi della vita

e nelle prove possiamo sperimentare

la tenerezza del Padre e il balsamo dello Spirito.

Le nostre ferite siano sanate dal Cuore di Cristo,

per diventare, come te, testimoni della sua misericordia,

che continua a guarire e a rinnovare la vita

di quanti lo cercano con cuore sincero.

O Francesco, reso somigliante al Crocifisso,

fa’ che le tue stimmate siano per noi e per il mondo

segni splendenti di vita e di risurrezione,

che indichino vie nuove di pace e di riconciliazione. Amen.