Ecco le nuove canzoni dello Zecchino d'oro e i piccoli interpreti

Nonostante le difficoltà di quest’anno, la fase finale delle selezioni dei piccoli cantanti si è potuta svolgere il 2 settembre all’Antoniano dal vivo, dopo due fasi realizzate online. Un’apposita giuria ha scelto i 16 interpreti, provenienti da 8 regioni d’Italia, tra i 43 bambini giunti alla fase finale. Anche i 14 brani in gara sono stati selezionati tra oltre 500 proposte e trasmettono importanti messaggi educativi e sociali. Il 63° Zecchino d’Oro, in onda a dicembre su Rai1, con la direzione artistica di Carlo Conti. I brani in gara, scelti tra le 586 proposte arrivate all’Antoniano, trasmettono attraverso la musica importanti messaggi educativi e sociali. Tra le tematiche di quest’edizione il valore dell’amicizia, l’inclusione, il rispetto per l’ambiente. A curare gli arrangiamenti musicali, il Maestro Peppe Vessicchio, Direttore Musicale dello Zecchino d’Oro.

Ecco le canzoni in gara alla 63ª edizione e i nomi dei solisti che le interpretano insieme al Coro dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni:

• “Cha cha cha del gatto nella scatola” (di Davide Capotorto e Alessandro Augusto Fusaro) cantata da Maria Delfino, 6 anni, di Arenzano (GE)

• “Come le formiche” (di Gianfranco Fasano e Tommaso Fasano) cantata da Sara Maria Corrado, 7 anni, di Monza (MB) e Aurora Griggio, 4 anni, di Vigonza (PD)

• “Custodi del mondo” (di Simone Cristicchi e Gabriele Ortenzi) cantata da Anita Bartolomei, 7 anni, di Belforte del Chienti (MC)

• “Discopizza dj” (di Andrea Casamento, Gianfranco Grottoli e Andrea Vaschetti) cantata da Davide Martiello, 6 anni, di Ginosa (TA)

• “Hai visto mai” (di Antonio Buldini e Gianfranco Fasano) cantata da Anita Olivieri, 8 anni, di Lurago d’Erba (CO)

• “Il bambino e il mare” (di Fabrizio Bove, Alessandro Casadei e Francesco Itri Tardi) cantata da Andrej Avella, 6 anni, di Giardini Naxos (ME)

• “Il serpente balbuziente” (di Flavio Careddu e Alessandro Visintainer) cantata da Alessandro Pompeo, 6 anni, di Montescaglioso (MT)

• “La vacanza ideale” (di Paolo Belli e Paolo Varoli) cantata da David Juan Navarro Solano, 9 anni, di Monopoli (BA)

• “Mille scarpe” (di Mario Gardini e Giuliano Ciabatta) cantata da Christine Merveille Kengne, 8 anni, di Monza (MB)

• “Mozart è stato gestito male” (di Leonardo Pieraccioni e Francesco Tricarico) cantata da Davide Bellemo, 6 anni, di Chioggia (VE) e Martina Serravalle, 9 anni, di Bergamo

• “Pappappero” (di Maria Elena Rosati, Lorenzo Tozzi e Valerio Baggio) cantata da Nicole Catalano, 6 anni, di Mira (VE)

• “Pippo e la motoretta” (di Alberto Zeppieri e Victor Daniel) cantata da Alice Giella, 5 anni, di Santo Stefano di Magra (SP)

• “Salutare è salutare” (di Carmine Spera e Antonio Buldini) cantata da Laura Calbi, 7 anni, di Matera

• “Un minuto” (di Mario Gardini e Stefano Rigamonti) cantata da Angelica Zina Cottone, 8 anni, di Reggio Calabria

Con i piccoli solisti della 63ª edizione sale a 1050 il numero di bambini che hanno partecipato come interpreti dalla prima edizione dello Zecchino d’Oro nel 1959 ad oggi. È stato possibile trovare i nuovi piccoli cantanti grazie allo “Zecchino d’Oro Casting Tour”, che, a causa delle disposizioni legate all’emergenza Covid-19, si è svolto quest’anno con una nuova modalità: online in due fasi distinte, attraverso una video-esibizione registrata direttamente a casa. Il Casting Tour ha avuto la media partnership di Rai Radio Kids ed è stato realizzato con il supporto di Wobinda Produzioni e di Monnalisa, che vestirà i solisti e il Coro allo Zecchino d’Oro.

I 16 solisti, insieme a tutti i bambini del Coro dell’Antoniano, saranno anche i portavoce della solidarietà di Antoniano e in particolare del progetto "Operazione Pane", volto a sostenere 15 mense francescane in tutta Italia e in Siria e a garantire un pasto caldo e un futuro più sereno a migliaia di persone che vivono in condizioni di povertà estrema. Il pasto caldo rappresenta il primo passo di un cammino che, partendo dall’ascolto, dal confronto e dal dialogo, porta alla rinascita personale e sociale per le persone e famiglie in difficoltà.