Ecolandia, dopo il rogo parte la mobilitazione

Vedere distrutto il cuore pulsante di un progetto sociale a cui si lavora da anni, e poche ore dopo avere la forza di rimboccarsi le maniche per ripartire. È quanto sta succedendo a soci, lavoratori e volontari del Parco Ecolandia di Reggio Calabria, la cui sede è andata distrutta in un incendio nella notte fra il 6 e il 7 aprile. «Vedere gli uffici in cenere è stata dura, ma ancor peggio è stato vedere piangere i dipendenti: ci siamo convinti che l’incendio non ci avrebbe fermato», dice Pietro Milasi, direttore di Ecolandia.

Tant’è che per sabato 13 aprile a Ecolandia è in programma una “festa”, un evento per trovarsi insieme e ringraziare quanti - «tantissimi, davvero tantissimi, fra istituzioni, associazioni e cittadini di tutta Italia» - in questi giorni hanno espresso solidarietà al consorzio che gestisce il Parco, mettendosi anche a disposizione per dare una mano. «Alla festa ciascuno porterà un contributo simbolico, come risme di fogli e pennarelli. Segneremo i nostri nomi sui mattoni delle pareti rimaste in piedi, accanto allo slogan “Vietato calpestare i sogni” che ci accompagna fin dall’avvio del parco, nel 2014. Se qualcuno pensava di farci chiudere, si sbagliava».

Le fiamme hanno distrutto l’immobile di 200 metri quadrati, quartier generale del Parco nonché sede di altre associazioni cittadine che avevano scelto Ecolandia come “casa”. «Abbiamo perso documenti, registri e tutto l’archivio, la storia e la memoria delle nostre attività», dice Milasi. E, ovviamente, anche le attrezzature lì conservate, «dai decespugliatori alle barchette telecomandate per navigare nel fossato, passando per i computer. Non abbiamo terminato l’inventario ma è andato tutto distrutto, solo le pareti sono rimaste su».

La Scientifica sta conducendo le verifiche del caso, anche se i resti indistinti della struttura non renderanno facile accertare se si tratti o meno di un evento doloso. Ecolandia non è nuova a vandalismi, incendi e furti. «Ci siamo sempre rialzati, abbiamo scelto di resistere nel nostro territorio ed essere protagonisti del cambiamento», ricorda Milasi. Una resistenza probabilmente non gradita a tutti. «Facciamo parte della rete promossa da Libera “La libertà non ha pizzo”. Operiamo sempre in assoluta trasparenza, dall’acquisto dei materiali agli le assunzioni, solo per fare due esempi».

Il parco ludico tecnologico e ambientale di Ecolandia ha trasformato un’area degradata di Arghillà, quartiere a rischio all’estremo nord di Reggio Calabria, in un luogo di socialità, cultura e legalità. Un’eccellenza del Sud Italia e non solo: in dieci anni a Ecolandia si è sperimentato e messo in atto di tutto, dalle attività educative ambientali ai laboratori scientifici e tecnologici fino alla formazione con le scuole, che quotidianamente frequentano il parco.



Ora i resti della sede sono neri di fuliggine ma già si intravedono segnali di ripartenza. Accanto alle macerie alcune piante svettano verdi dai vasi. «Solo con la cittadinanza attiva e la partecipazione ci si può prendere cura dei beni collettivi, riapriamo subito». È di questo avviso, Milasi, e c’è da credergli: con queste premesse, Ecolandia è una scommessa è già vinta.