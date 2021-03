La Cei: «Il nostro sistema non va, la crisi ci spinge su sentieri inediti»

Ha un titolo dal sapore antico, ma i contenuti proiettati nel futuro. Il documento messo a punto dalla Conferenza episcopale italiana in vista del Primo maggio si richiama al profeta Neemia, da cui prende in prestito un vesretto del terzo capitolo (E al popolo stava a cuore il lavoro) ma spinge lo sguardo avanti. «La terribile prova della pandemia ha messo a nudo i limiti del nostro sistema socio-economico», afferma perentorio: «nel mondo del lavoro si sono aggravate le diseguaglianze esistenti e create nuove povertà». Parole che hanno il retrogusto amaro delle ultime cifre fornite a marzo dall'Istat, che tirando le somme del 2020 ha parlato di un calo dell'occupazione «senza precedenti»: -456 mila, -2,0%.

Già prima del flagllo Covid-19, il Paese, scrive la Cei, «appariva diviso in tre grandi categorie. Una composta da lavoratori di alta qualifica o comunque tutelati e privilegiati che non hanno visto la loro posizione a rischio. Essi hanno potuto continuare a svolgere il loro lavoro a distanza e hanno perfino realizzato dei risparmi avendo ridotto gli spostamenti durante il periodo di restrizioni alla mobilità». Una seconda categoria, per i vescovi, è composta «da lavoratori in settori o attività a forte rischio o comunque con possibilità di azione ridotta» è entrata in crisi: commercio, spettacoli, ristorazione, artigiani, servizi vari». «L’intervento pubblico sul fronte della cassa integrazione, delle agevolazioni al prestito, dei ristori e della sospensione di pagamenti di rate e obblighi fiscali ha alleviato in parte, ma non del tutto, i problemi di questa categoria», si legge nel messaggio. Un terzo gruppo, infine, «è rappresentato dai disoccupati, dagli inattivi o dai lavoratori irregolari e coinvolti nel lavoro nero che accentua una condizione disumana di sfruttamento»: «Sono gli ultimi – commentano i vescovi – ad aver vissuto la situazione più difficile perché fuori dalle reti di protezione ufficiali del welfare. Va anche considerato il fatto che il Governo ha bloccato i licenziamenti, ma quando il blocco verrà tolto la situazione diventerà realmente drammatica».