"Elegia americana", il libro che per capire chi è il candidato vicepresidente di Donald Trump

"Hillbilly Elegy", pubblicato nel 2016, (in italiano "Elegia americana", tradotto e pubblicato da Garzanti nel 2017) è un libro di memorie scritto da J.D. Vance che offre uno sguardo intenso e personale sulla vita dell'autore e sulla cultura della classe operaia bianca nell'Appalachia, una regione montuosa degli Stati Uniti. Il libro non solo racconta la storia di Vance, ma esplora anche temi di mobilità sociale, identità culturale e il cosiddetto "sogno americano." Quasi l'immagine riflessa di Donald Trump, rampollo di una famiglia di immobiliaristi newyorchesi, che nelal vita si è concesso di tutto.

Nato e cresciuto a Middletown, Ohio, in una famiglia di origini appalachiane, descrive una realtà segnata da povertà, instabilità familiare, dipendenza da droghe e violenza domestica. Fin dall'inizio, Vance introduce il lettore alla sua complessa famiglia: una madre con problemi di dipendenza, una nonna forte e combattiva (Mamaw) e un nonno affettuoso ma anch'esso segnato dalle difficoltà della vita. Il libro racconta come, nonostante le avversità, la nonna di Vance sia stata una figura cruciale nella sua vita, offrendo stabilità e supporto emotivo. Grazie a lei, Vance riesce a superare molti degli ostacoli che lo circondano, trovando infine una via di uscita attraverso l'istruzione. L'istruzione gioca un ruolo fondamentale nel percorso di Vance. Dopo aver servito nei Marines come caporale, esperienza che gli conferisce disciplina e un senso di realizzazione, Vance decide di iscriversi all'Università dell'Ohio. Successivamente, riesce a entrare alla prestigiosa Yale Law School, un traguardo che rappresenta una trasformazione radicale rispetto alle sue umili origini. A Yale, Vance affronta un mondo completamente diverso dal suo, pieno di privilegi e opportunità sconosciute. Questo contrasto evidenzia ulteriormente le disparità sociali ed economiche tra diverse classi negli Stati Uniti. Attraverso il suo successo accademico e professionale, Vance riesce a sfuggire al ciclo di povertà e disperazione che ha caratterizzato la sua infanzia, offrendo un esempio di come la mobilità sociale sia possibile, anche se estremamente difficile.

"Hillbilly Elegy" solleva importanti questioni riguardo alla mobilità sociale e alle barriere che impediscono a molte persone di migliorare la propria condizione economica. Vance attribuisce una parte dei problemi della sua comunità alla perdita di valori tradizionali, come il duro lavoro e la responsabilità individuale, ma riconosce anche l'impatto devastante della globalizzazione e della deindustrializzazione. Il volume offre anche una riflessione sull'identità culturale della classe operaia bianca, spesso ignorata o stereotipata nei discorsi pubblici. Vance descrive una comunità orgogliosa delle proprie radici ma che, al contempo, soffre a causa di problemi sistemici come la dipendenza da oppioidi, la mancanza di opportunità lavorative e l'istruzione inadeguata.

"Hillbilly Elegy" ha avuto fortuna in America ma è stato accolto con recensioni contrastanti. Molti hanno elogiato Vance per la sua onestà e il suo coraggio nel condividere una storia così personale e toccante. Il libro è stato visto come una finestra importante su una parte dell'America spesso trascurata, specialmente durante il periodo delle elezioni presidenziali del 2016, quando la classe operaia bianca ha giocato un ruolo cruciale. Tuttavia, il libro ha anche ricevuto critiche per alcune sue generalizzazioni e per la mancanza di attenzione alle cause strutturali della povertà. Alcuni critici hanno accusato Vance di incolpare eccessivamente gli individui per i loro problemi, piuttosto che riconoscere le più ampie forze economiche e politiche in gioco. Nel 2020, "Hillbilly Elegy" è stato adattato in un film diretto da Ron Howard, con Amy Adams e Glenn Close nei ruoli principali. Il film ha suscitato ulteriori discussioni e critiche, soprattutto per la rappresentazione dei personaggi e delle situazioni descritte nel libro.