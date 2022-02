«La sofferta lettera di Benedetto XVI: si sta immolando per la Chiesa»

Non è la prima volta che papa Benedetto si trova al centro di un iconoclastico furore mediatico che, sorprendentemente, ha origine nel suo paese di provenienza, la Germania. Il primo violento attacco arrivò nel 1985 quando, su richiesta di san Giovanni Paolo II, la congregazione per la dottrina della fede, di cui Ratzinger era prefetto, pubblicò un testo piuttosto severo sulla teologia della liberazione. Ricordo che qualche tempo dopo io ero a Basilea per la riunione annuale dei responsabili nazionali della rivista Communio. In un intervallo dei lavori ci ritrovammo alcuni tra i più giovani presenti e finimmo per manifestare il nostro sconcerto per quanto accadeva. Dopo averci ascoltato il padre von Balthasar, richiamò l’ attenzione su di sé e disse in tono solenne: «Voi non capite. Si sta immolando per la Chiesa». Questo monito mi è rimasto impresso e mi è tornato ancora una volta in mente al leggere la lettera del papa emerito.

Il secondo violento attacco arrivò subito dopo l’ elezione a Pontefice. Giornalisti di tutto il mondo si mossero per dimostrare le possibili connessioni con il nazismo del pontefice appena eletto. Ovviamente non ne trovarono, tanto più che il papà del pontefice era un poliziotto antinazista ed era andato n pensione prima del tempo per non avere a che fare con le SS. Poi ci furono le dimissioni cui fecero seguito supposizioni di ogni genere. Anche in questo caso riporto un ricordo personale. Dopo alcuni mesi andai in visita presso il monastero Mater Ecclesiae. A conclusione dell’ incontro con il Papa emerito durante la quale fu più affabile del solito gli dissi: «Molti la considerano uno sconfitto dalla storia che vive in angoscia l’ ultimo periodo della sua vita. Io, invece, vedo qui un uomo pacificato e sereno». Mi rispose: «Cosa vuole. Ho sotto di me il cupolone e mi sento in comunione con la Chiesa universale. Ho qui i miei libri, i fedeli compagni di una vita. Il mio paradiso è già iniziato».

Gli attacchi, tuttavia, non erano finiti. Qualche anno fa, nel 2018, pubblicò un testo sul dialogo ebrei e cristiani. Ancora i tedeschi non persero l’ occasione: il papa emerito era d’ intralcio al dialogo ebrei-cristiani. In Italia una nota rivista cattolica da me consultata si rifiutò di pubblicare il testo. Decisi allora di pubblicarlo sotto forma di libro con la san Paolo. In breve alla presentazione dell’opera presso l’ università lateranense erano presenti il rabbino capo di Vienna che aveva preso le difese del papa nell’ area linguistica germanica, il rabbino di Roma Di Segni, il capo dell’ unione delle comunità ebraiche d’ Italia. E non mi risulta che alcuno di quelli che si erano scagliati contro papa Benedetto abbia mai chiesto scusa.