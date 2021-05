«Erano assidui nella preghiera». La preghiera del Papa per l'umanità ferita dalla pandemia

Ci sono anche i bambini nella Basilica Vaticana a pregare con papa Francesco. Davanti alla Madonna del Soccorso, nella Cappella Gregoriana, il Pontefice presiede la recita del Rosario. Una maratona, che si concluderà nei giardini vaticani il 31 maggio, che coinvolgerà ogni giorno alle 18 (ora di Roma) un santuario mariano del mondo. Il tema “Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la preghiera a Dio” è stato scelto per invocare la fine della pandemia e la rinascita. «C’è un grande bisogno di spiritualità», spiega monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio consiglio per la nuova evangelizzazione (l’intervista integrale sul prossimo numero di famiglia cristiana in edicola la prossima settimana). «Pregando la Vergine Maria con il rosario esprimiamo il profondo desiderio di metterci in relazione e in comunione con Dio. L’uomo, sull’esempio di Gesù, si relazione con Dio, si relazione con il Padre e con i fratelli conquistando una forma di serenità dell’animo».

La maratona di preghiera, che si concluderà il 31 maggio con la recita del rosario nei giardini vaticani, «è per invocare la fine della pandemia», continua monsignor Fisichella, «e anche e la ripresa, cioè la rinascita della vita personale e sociale che sono state messe a dura prova. C’è questa duplice dimensione Ogni giorno del mese la preghiera si fa per una intenzione: per l’umanità ferita, per i defunti, per coloro che non hanno potuto salutare i cari, per i contagiati, per le donne che attendono un bambino, per quelle che hanno subito violenza, per gli imprenditori, i lavoratori, gli insegnanti… Ogni giorno c’è una intenzione particolare che tocca questa idea di fondo: c’è una situazione di dolore, c’è la condizione della pandemia, ma c’è anche il desiderio di chiedere la forza per venirne fuori e, nonostante tutto, riprendere la vita e recuperare il tempo perduto».

In basilica, per le norme anticovid, circa 200 persone.. Dopo aver invocato a Vergine per i medici, gli infermieri, le istituzioni, i governanti, perché cessi la corsa agli armamenti, il Papa ha benedetto i 30 rosari da inviare ai santuari mariani che presideranno la recita del rosario nei prossimi giorni.