Contribuisci a mantenere questo sito gratuito

Riusciamo a fornire informazione gratuita grazie alla pubblicità erogata dai nostri partner.
Accettando i consensi richiesti permetti ad i nostri partner di creare un'esperienza personalizzata ed offrirti un miglior servizio.
Avrai comunque la possibilità di revocare il consenso in qualunque momento.

Selezionando 'Accetta tutto', vedrai più spesso annunci su argomenti che ti interessano.
Selezionando 'Accetta solo cookie necessari', vedrai annunci generici non necessariamente attinenti ai tuoi interessi.

logo san paolo
domenica 05 ottobre 2025
 
TENNIS
 

Errani e Paolini vincono ancora e sono le numero 1 dell'anno

05/10/2025  Il doppio femminile azzurro in testa alla Race, la classifica che porta a Riyadh il torneo delle migliori dell'anno omologo di Torino per Sinner & Co.

Riduci carattere Ingrandisci carattere Stampa la pagina

Perso un numero 1 (ma sarà solo questione di tempo, un su e giù destinato a durare anni tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz) se ne fa un altro.

Anzi no altri due: la premiata ditta Sara Errani e Jasmine Paolini vince il 1000 di Pechino e scala fino al numero uno della "Race" di doppio Wta (l’associazione del tennis professionistico femminile), ossia la classifica mondiale dell’anno solare che decide le partecipanti alle Wta finals di Riyadh, il torneo che vede sfidarsi le migliori dell’anno in doppio ma anche in singolare, per cui Paolini è in corsa.

Ci hanno abituato bene le due ragazze: Pechino è il loro nono titolo in coppia, il quarto quest’anno (dopo il 1000 di Doha, quello di Roma e il Roland Garros), senza contare la Billie Jean King, la Davis femminile che non porta punti ma grande prestigio: le due vi hanno contribuito in singolare (con Paolini e Cocciaretto) e in doppio (Paolini/Errani) vincendo in finale contro gli Stati Uniti di Pegula e Navarro, roba pregiata, seconda forse solo all’oro olimpico di Parigi il titolo che dura per sempre, perché a differenza degli altri non ha scadenza: campioni olimpici non si è in carica ma a vita.

Paolini ed Errani sono spesso Davide contro Golia, il fisico non sembra dalla loro ma sconfiggono i giganti, con grinta e intelligenza, sorridendo sempre, senza mai tremare e  senza arrendersi mai cosa che le rende pericolosissime in rimonta.

Se prima il doppio serviva a Jas per aumentare i riflessi a rete da singolarista, se per Sara era la naturale prosecuzione di una carriera in singolare, resa più complicata dall’anagrafe: insomma un piano B per entrambe, ora il doppio è il loro fiore all’occhiello, un di più che non toglie ma aggiunge, tanto che non solo non impedisce a Paolini, numero 8 del mondo in singolare, di coltivare con sistematicità entrambe le specialità, ma si direbbe che faccia crescere entrambi i lati della sua racchetta.

Forse c'è di mezzo anche un sodalizio tenico tecnico in cui il confronto aumenta la fiducia di entrambe, ciascuna per sé per dare in massimo in campo, ma anche reciproca, al punto che Sara, di 9 anni più grande, ora durante le partite di singolare siede nel box di Jasmine dando consigli tecnici. Un altro pezzo di crescita che matura. E c’è chi è convinto che prima o poi sarà lei la coach ufficiale di Jasmine.

Multimedia
Paolini Errani, campionesse a Pechino. È qui la festa?
Correlati
WhatsApp logo
Segui il nostro canale WhatsApp
Notizie di valore, nessuno spam.
ISCRIVITI
Segui il Giubileo 2025 con Famiglia Cristiana
 
 
Pubblicità
Edicola San Paolo
Collection precedente Collection successiva
GBABY
GBABY
€ 34,80 € 28,80 - 17%
FAMIGLIA CRISTIANA
FAMIGLIA CRISTIANA
€ 104,00 € 92,90 - 11%
CREDERE
CREDERE
€ 98,80 € 57,80 - 41%
I LOVE ENGLISH JUNIOR
I LOVE ENGLISH JUNIOR
€ 69,00 € 49,90 - 28%
MARIA CON TE
MARIA CON TE
€ 52,00 € 39,90 - 23%
IL GIORNALINO
IL GIORNALINO
€ 117,30 € 91,90 - 22%
BENESSERE
BENESSERE
€ 34,80 € 0,00 - 14%
AMEN, LA PAROLA CHE SALVA
AMEN, LA PAROLA CHE SALVA
€ 46,80 € 38,90 - 17%
JESUS
JESUS
€ 64,90 € 0,00 - 6%
Visualizza tutte le riviste
Visualizza tutte le collection
 