Errani e Paolini vincono ancora e sono le numero 1 dell'anno

Perso un numero 1 (ma sarà solo questione di tempo, un su e giù destinato a durare anni tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz) se ne fa un altro.

Anzi no altri due: la premiata ditta Sara Errani e Jasmine Paolini vince il 1000 di Pechino e scala fino al numero uno della "Race" di doppio Wta (l’associazione del tennis professionistico femminile), ossia la classifica mondiale dell’anno solare che decide le partecipanti alle Wta finals di Riyadh, il torneo che vede sfidarsi le migliori dell’anno in doppio ma anche in singolare, per cui Paolini è in corsa.

Ci hanno abituato bene le due ragazze: Pechino è il loro nono titolo in coppia, il quarto quest’anno (dopo il 1000 di Doha, quello di Roma e il Roland Garros), senza contare la Billie Jean King, la Davis femminile che non porta punti ma grande prestigio: le due vi hanno contribuito in singolare (con Paolini e Cocciaretto) e in doppio (Paolini/Errani) vincendo in finale contro gli Stati Uniti di Pegula e Navarro, roba pregiata, seconda forse solo all’oro olimpico di Parigi il titolo che dura per sempre, perché a differenza degli altri non ha scadenza: campioni olimpici non si è in carica ma a vita.

Paolini ed Errani sono spesso Davide contro Golia, il fisico non sembra dalla loro ma sconfiggono i giganti, con grinta e intelligenza, sorridendo sempre, senza mai tremare e senza arrendersi mai cosa che le rende pericolosissime in rimonta.

Se prima il doppio serviva a Jas per aumentare i riflessi a rete da singolarista, se per Sara era la naturale prosecuzione di una carriera in singolare, resa più complicata dall’anagrafe: insomma un piano B per entrambe, ora il doppio è il loro fiore all’occhiello, un di più che non toglie ma aggiunge, tanto che non solo non impedisce a Paolini, numero 8 del mondo in singolare, di coltivare con sistematicità entrambe le specialità, ma si direbbe che faccia crescere entrambi i lati della sua racchetta.

Forse c'è di mezzo anche un sodalizio tenico tecnico in cui il confronto aumenta la fiducia di entrambe, ciascuna per sé per dare in massimo in campo, ma anche reciproca, al punto che Sara, di 9 anni più grande, ora durante le partite di singolare siede nel box di Jasmine dando consigli tecnici. Un altro pezzo di crescita che matura. E c’è chi è convinto che prima o poi sarà lei la coach ufficiale di Jasmine.