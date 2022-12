Famiglia e digitale: le relazioni messe alla prova

Le trasformazioni sociali dopo il lockdown sono argomento di grande interesse. Capire come anche genitori e figli hanno affrontato l’emergenza modificando i rapporti e facendone emergere chiari e scuri può aiutarci per conoscere e sostenere la ricerca a favore della famiglia. Come ha fatto il Cisf Family Report 2022 una ricerca che legge il cambiamento epocale prodotto dalla pandemia con dati analitici basati su un campione di oltre 2mila nuclei con figli, in un lavoro realizzato con il patrocinio di Fondazione Cariplo.

Dai dati, presentati con maggior approfondimento il 3 dicembre alle ore 10 su Telenova, emerge quanto sono state messe alla prova le relazioni e quanto è cambiato il modo di utilizzare gli strumenti digitali in famiglia (sempre meno da soli e sempre più insieme). Strumenti ormai considerati, così ci dice la ricerca, fondamentali e quindi beni primari in tutti i nuclei familiari.

Nella ricerca si evidenziano le diverse posizioni e modalità d'uso: infatti se i “tecnoentusiasti” ritengono che la tecnologia “aiuta i rapporti sociali” (23,7% del campione), rimane una quota di famiglie che sente che essa “imprigiona” (15,9%) e “rovina i rapporti” (20,8%). D’altra parte, sempre più spesso le famiglie utilizzano insieme i media digitali (il 35,4% la messaggistica come Whatsapp e Messenger; il 28,5% i Social come Facebook, Instagram e TikTok; il 36,1% le piattaforme video come YouTube; il 26,1% le piattaforme per videochiamate come Zoom o FaceTime, percentuali che si alzano ulteriormente se si considera il consumo “sia da soli che in famiglia”).

Si tratta quindi di nuove abitudini che incidono sul bilancio familiare: in questo caso il campione si spacca a metà, e a fronte di un 56,2% che dichiara che la spesa per il digitale è rimasta invariata, oltre il 40% la definisce “aumentata” (32,3%) e “significativamente aumentata” (8%).