Fano Adriano, serata all'Eremo per i 100 anni di Don Giuseppe Zilli

Il 7 agosto 2021 alle ore 21 15, nell’intima cornice dell’Eremo dell’Annunziata di Fano Adriano (Teramo) una serata ricorda la vita e la lezione di giornalismo cristiano di don Giuseppe Zilli, direttore di Famiglia Cristiana dal 1969 al 1980, in occasione dei 100 anni dalla nascita: «Tutte le indagini», scriveva, «confermano che nessuno mette in discussione il giornale cattolico in quanto tale se lo stesso rispetta le regole del giornalismo professionale. (...) Un giornale cattolico in Italia non è un giornale democristiano. Il giornale cattolico non è un giornale clericale dando a questo termine il senso restrittivo di giornale dei preti e della gerarchia o di difesa dei privilegi di casta. Molti giornali che a tutt’oggi si dicono cattolici sono semplicemente dei giornali clericali. Il giornale cattolico non è un giornale di rottura nel senso di interruzione del dialogo. (...) è palestra di opinioni come tutti gli altri giornali con riferimento alla luce ideale in cui si muove. Nessun argomento deve essere tabù muove. Nessun argomento deve essere tabù».

Queste e altre sue parole, tratte dal volume La parrocchia di carta, verranno lette nel corso della serata dall’attrice Vanessa Gravina, accompagnata dal maestro Arturo Valiante al pianoforte. Ai testi di don Zilli si alterneranno le testimonianze di chi per ragioni diverse lo ha conosciuto in momenti differenti della vita: tra loro Don Antonio Rizzolo, direttore di Famiglia Cristiana e presidente dell’associazione Don Giuseppe Zilli per la famiglia e le comunicazioni sociali, il Vescovo della diocesi di Teramo-Atri Lorenzo Leuzzi e Carlo Bertotti di Fano Adriano che ne racconterà gli anni al paese.

La serata si concluderà con la presentazione del Premio giornalistico a lui intitolato a partire dal 2022. «Il Premio», spiega Simone Gambacorta che ne è il direttore «prende ispirazione da Zilli simbolo ed esempio di un giornalismo colto, responsabile e deontologicamente rigoroso. Noi cercheremo di fare un buon lavoro e sabato la serata a lui dedicata segna il primo passo di una lunga strada da percorrere insieme». Il Premio, promosso e sostenuto dalla Fondazione Tercas, sarà riconosciuto dall’Ordine dei Giornalisti. Articolato in sei sezioni (giornalismo cartaceo; giornalismo televisivo; giornalismo radiofonico; giornalismo web; carriera; Abruzzo) e premierà ogni anno giornalisti di qualsiasi nazionalità che, nei rispettivi settori, si siano distinti per la qualità dell’analisi e dell’approfondimento di tematiche di rilevante interesse sociale, nel segno di un ventaglio tematico esteso (dall’ambiente alla cultura, dallo sport all’economia).