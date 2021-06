Fare sport dopo la pandemia, ecco la dieta da seguire

Sono oltre 20 milioni gli italiani che praticano sport e, dopo il lockdown dello scorso anno, oggi lo amano ancora di più: quasi 3 su 5 hanno continuato a mantenersi attivi anche durante la pandemia e circa 1 su 5 ha iniziato a farlo dopo il lockdown, riconoscendo all’attività fisica un valore irrinunciabile.

Con la riapertura delle palestre e con le Olimpiadi di Tokyo alle porte – appuntamento sportivo per eccellenza – IIAS (Istituto Italiano Alimenti Surgelati) insieme al medico dello sport Michelangelo Giampietro, ha messo a punto un vademecum di consigli nutrizionali e menù ideali per l’alimentazione di ogni atleta, pensata ad hoc per gli sport più amati. Per conquistare tonicità ed energia in vista dell’estate gli italiani devono infatti abbinare al movimento un’alimentazione corretta. Dunque, sì a diete sane ed equilibrate, ma anche veloci e facili da preparare col supporto dei prodotti surgelati – in primis ittici e vegetali – che possono rivelarsi preziosi “alleati” di un regime alimentare bilanciato. Questo gli italiani lo sanno, come confermano i dati di consumo di queste categorie merceologiche: solo nel 2019, nel nostro Paese sono state acquistate ben 849.900 tonnellate di prodotti “sottozero” (+1,3% rispetto al 2018), con vegetali e ittici in pole position, i cui consumi hanno toccato rispettivamente - nel canale Retail - le 228.000 tonnellate (+0,5% rispetto al 2018) e le 94.150 tonnellate (+1,2% rispetto al 2018). Un trend decisamente positivo, che si è confermato anche nel primo quadrimestre 2020, in cui le vendite complessive di surgelati nel Retail hanno segnato un incremento straordinario del +13,5%.

Nell’ultimo anno, complice anche l’allarme Covid-19, la salute è diventata una priorità assoluta per gli italiani: dalla medicina di prevenzione allo sport, dall’alimentazione all’attività fisica, sono molti gli aspetti della vita quotidiana rivalutati dai nostri connazionali nel corso del 2020. Al primo posto campeggia il benessere fisico, ritenuto imprescindibile da oltre 7 italiani su 10 . “La recente pandemia, con tutte le sue restrizioni, ha fatto esplodere l’esigenza di sport come un bisogno naturale e imprescindibile e ha avvicinato ancora di più gli italiani alla cultura del fitness, del benessere e dell’attività fisica, che viene oggi concepita come ‘stile di vita’.

Come sempre accade, l’arrivo delle Olimpiadi – quest’anno a Tokyo – accrescerà ancora di più questa passione. Ma ogni pratica sportiva, per dare i suoi frutti, deve sempre essere accompagnata da una corretta alimentazione, varia e bilanciata” commenta Giorgio Donegani, Presidente IIAS. “In questo scenario, i prodotti sottozero possono favorire il controllo delle quantità di cibo assunte e quindi anche delle calorie. Inoltre, consentono di seguire facilmente una dieta diversificata, garantendo la disponibilità di pesce e verdura in ogni periodo dell’anno, sono facili e rapidi da preparare, adatti quindi ad ogni dieta, anche a prova di sportivo”. Sport e attività fisica sono tra i trend positivi più diffusi nel 2021: per quasi 1 italiano su 2 quest’anno sarà fondamentale iniziare a fare sport . Un’ottima notizia, secondo Michelangelo Giampietro, specialista in Medicina dello Sport e Scienza dell’Alimentazione, che consiglia di curare in parallelo il regime alimentare: “La buona riuscita di un programma di attività fisica è sempre frutto di 3 componenti fondamentali (escludendo la genetica): l’allenamento, l’alimentazione/idratazione e il riposo. Solo un atleta in salute può essere ben allenato e, attraverso l’allenamento personalizzato, migliorare le proprie capacità con ricadute positive nella fase competitiva. Il modello di alimentazione che ha il maggior riscontro positivo di evidenze scientifiche è la Dieta Mediterranea: via libera, dunque, ad un regime alimentare vario, in cui non deve mancare nulla. L’importante è prediligere una buona quota di carboidrati e proteine; sì all’olio extravergine di oliva, alla frutta e alle verdure, queste ultime anche in versione surgelata”.

“I prodotti sottozero – continua Giampietro – sono adatti alla dieta dello sportivo, per tanti motivi: la praticità, la salubrità, la sicurezza garantita dalla catena del freddo, oltre alla totale assenza di conservanti, in quanto è proprio il freddo a mantenerne intatte nel tempo le proprietà nutritive. Spesso, l’atleta si allena la sera tardi; vive da solo; ha poco tempo a disposizione per fare la spesa o cucinare: da questo punto di vista, i prodotti surgelati rappresentano una valida alternativa ai freschi, perché di più facile gestione. Infine, una curiosità: l’integratore ideale per il post-allenamento è il minestrone all’italiana, ricco di verdure, legumi, pasta o altri cereali, con parmigiano e olio a crudo. È consigliabile consumarlo almeno 2-3 volte a settimana, sia fresco che in versione surgelata. Fare sport e seguire una dieta equilibrata non vuol dire rinunciare a qualche sfizio, però! 1 o 2 volte alla settimana, ad esempio, possiamo concederci senza problemi una bella pizza o delle gustose patate al forno (anche in versione sottozero) rimanendo in forma”.