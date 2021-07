Fede, sapere e (corretto) potere: Cassiodoro verso gli altari

Cassiodoro – come ricordava papa Benedetto XVI nel 2008 durante una Udienza Generale – è stato un uomo di “alto livello sociale” che si dedicò alla vita politica e all’impegno culturale “come pochi altri nell’occidente romano del suo tempo”. Forse gli unici che gli potevano stare alla pari in questo suo duplice interesse furono Boezio e il futuro papa Gregorio Magno: “consapevole della necessità di non lasciare svanire nella dimenticanza tutto il patrimonio umano e umanistico, accumulato nei secoli d’oro dell’Impero Romano, Cassiodoro collaborò generosamente, e ai livelli più alti della responsabilità politica, con i popoli nuovi che avevano attraversato i confini dell’Impero e si erano stanziati in Italia. Anche lui fu modello di incontro culturale, di dialogo, di riconciliazione. Le vicende storiche non gli permisero di realizzare i suoi sogni politici e culturali, che miravano a creare una sintesi fra la tradizione romano-cristiana dell’Italia e la nuova cultura gotica. Quelle stesse vicende lo convinsero però della provvidenzialità del movimento monastico, che si andava affermando nelle terre cristiane. Decise di appoggiarlo dedicando ad esso tutte le sue ricchezze materiali e le sue forze spirituali”. Fu lui a concepire l’idea di “affidare proprio ai monaci il compito di recuperare, conservare e trasmettere ai posteri l’immenso patrimonio culturale degli antichi, perché non andasse perduto”. E per questo fondò in Calabria Vivarium, un cenobio in cui tutto era organizzato in modo tale che – ha detto papa Ratzinger - fosse “stimato come preziosissimo e irrinunciabile il lavoro intellettuale dei monaci. Egli dispose che anche quei monaci che non avevano una formazione intellettuale non dovevano occuparsi solo del lavoro materiale, dell'agricoltura, ma anche trascrivere manoscritti e così aiutare nel trasmettere la grande cultura alle future generazioni”. Con la celebrazione di oggi la diocesi calabrese compie un “doveroso ‘riconoscimento’” ad una dei grandi protagonisti della “storia spirituale cristiana meridionale” e “vice profetica “ per la Chiesa e la società di oggi che “fa leva su una spiritualità cristocentrica per il ripristino di un ritirino sapiente, cioè non ignorante, al faro delle Sacre Scritture, anche in vista di un rinnovamento sociale e culturale”.

